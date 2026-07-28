Pääste: Uuemõisas lekkis gaas

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27. juulil kell 18.01 teatati häirekeskusele, et Uuemõisas Haudejaama teel lekib kortermaja köögis gaasiballoon.

Kohale jõudnud päästjad keerasid gaasiballooni ventiili kinni, panid tööle ülerõhuventilaatori ja tuulutasid ruumid.

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Gaasilekke põhjustas kehvasti ballooni külge kinni keeratud reduktor. Kuna korteris puudus vingugaasiandur, tuletasid päästjad korteriomanikele meelde, et kui korteris on gaasiseade, peab seal olema ka vingugaasiandur.