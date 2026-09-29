ERR: Lääneranna vald kaalub rahvaküsitlust Läänemaaga liitumise teemal

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Lääneranna vald pöördus riigi valimisteenistuse poole küsimusega, kas samaaegselt järgmiste kohalike valimistega 2029. aastal saaks korraldada Läänemaaga liitumise teemal rahvaküsitluse, kirjutab ERR.

Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe vastas vallale, et kehtiv õigus ei välista kohaliku rahvaküsitluse korraldamist samaaegselt kohalike valimistega, kuid kuivõrd tegu on kahel erineval õiguslikul alusel toimuva menetlusega, siis peab olema tagatud selge eristatavus valija ja rahvaküsitluses osaleja jaoks ning ka korraldajate ja nende ülesannete osas.

Koitmäe sõnul soovitab valimisteenistus enne rahvaküsitluse valimistega samale ajale kavandamist hinnata selle praktilist teostatavust ja otstarbekust ehk seda, kas vallal on võimalik tagada kahe asja samaaegseks korraldamiseks piisavalt personali ja ruume.

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“Soovitame vallal hinnata ka seda, kas rahvaküsitluse korraldamine just valimistega samal ajal annab sellise korraldusliku eelise, mis kaalub üles samaaegse korraldamisega kaasneva täiendava koormuse ja vajaduse tagada kahe menetluse selge eraldatus. Kui sellist eelist ei ole, võib olla otstarbekam korraldada rahvaküsitlus valimistest erineval ajal,” lausus Koitmäe.

Lääneranna valla elanik Kristjan Korsten algatas tänavu kevadel keskkonna Rahvaalgatus.ee kaudu petitsiooni, millega otsis toetajaid, taotlemaks Lääneranna vallas ametliku rahvaküsitluse korraldamist valla maakondliku kuuluvuse kohta.

Petitsioonile, et Lääneranna vallavalitsus korraldaks maakondliku kuuluvuse asjus rahvaküsitluse, kirjutas alla 74 inimest. Allkirjade kontrollimisel selgus, et kogutud 74 allkirjast vastas hääleõigusliku elaniku tingimustele vaid 41 allkirjastajat. Lääneranna vallas oli tänavu 1. juuni seisuga 4311 hääleõiguslikku elanikku, mistõttu oli rahvaalgatuse esitamiseks nõutava ühe protsendi toetuse saavutamiseks vajalik vähemalt 44 hääleõigusliku elaniku toetus. Sellegi poolest arutas rahvaküsitluse korraldamise üle augustis ka Lääneranna vallavolikogu ning seal leiti, et kui rahvaküsitlus korraldada, siis tuleks seda teha kohalike valimistega samal ajal.

Lääneranna vald moodustati 2017. aastal omavalitsuste reformi käigus, kui liitusid varem Läänemaa alla kuulunud Lihula ja Hanila vald ning Pärnumaa alla kuulunud Koonga ja Varbla vald.