Aasta koolitaja eripreemia sai Erika Veide

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Täna toimunud Eesti täiskasvanuhariduse tänusündmusel sai aasta koolitaja eripreemia Haapsalust pärit Erika Veide.

Tallinna õpetajate majas metoodika- ja kompetentsikeskuses õppevara valdkonna juhina töötav Veide aitab koolitajana õpetajatel ja teistel haridustöötajatel uusi teadmisi omandada ja oma töö tegemise viise arendada. Ta peab tähtsaks, et õppijad ei jääks koolitustel passiivseks kuulajaks, vaid saaksid jagada kogemusi, kaasa mõelda ja leida praktilisi lahendusi. Koolitustel keskendub ta enesearengu toetamisele ja julguse kasvatamisele, et õpitu jõuaks ka igapäevatöösse. „Minu jaoks on hea koolitus selline, mis ei lõpe koolitusruumi ukse sulgumisega. Õppija viib sealt kaasa mõtte, otsuse või praktilise sammu, millest võib alata suurem muutus,“ ütles Veide.

Traditsioonilise täiskasvanud õppija nädala raames toimuval tunnustusüritusel kuulutati 29. korda välja aasta õppija, õpitegu, õppijasõbralik tööandja ja koolitaja.

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Aasta õppija 2026 on Carmen Ott Harjumaalt ja rahva lemmiku tiitli pälvis samas kategoorias Keidy Jõgi Saaremaalt.

Aasta õpiteo tiitli pälvis Integratsiooni Sihtasutuse ja teatri Epiloog koostöös sündinud kogukonnateatri projekt „Mis keelel, see meelel“.

Aasta koolitajaks valiti Lääne-Virumaal tegutsev Airi Mitendorf ja aasta õppijasõbralikuks tööandjaks valiti Elisa Eesti.

Sel aastal esitati täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile 512 kandidaati üle Eesti. Neist 205 olid õppijad, 117 koolitajad, 110 õpiteod ja 80 õppijasõbralikud tööandjad, kelle seast valiti välja maakonna laureaadid. Maakondades valitud esinumbrite seast selgitati välja riiklikud laureaadid, keda tunnustati täna Eesti Rahvusraamatukogus toimunud tunnustusüritusel.