Kampaania tõi Lääneranna valda 30 elanikku

Detsembri kahe viimase nädala jooksul registreeris end Lääneranna valla elanikuks 30 inimest, kellest igaühte on ootamas kingitus.

18. detsembril koos volikogu videoüleskutsega end valla elanikuks registreerida pakkus vallavalitsus, et kohalikud ettevõtjad annaks teada, kas ja mida nad uutele elanikele kingiksid. Lühikese ajaga koguti kokku sadakond kingitust.

„Muidugi on väga tore, et inimesed, kes kahe elukoha vahel pendeldavad, nüüd südamega siiapoole tulid,” ütles Lääneranna vallavalitsuse liige Henrik Raave. „Samaväärselt tore on, et vabaühendused, särasilmad ja ettevõtjad tulid kiiresti kampaania taha. See kampaania oli esimene hea näide, et oleme ühe asja eest väljas.”

Raave sõnul on kolmandik üleskutse järel end valla elanikuks registreerunuist kingituse juba valinud. „Mei