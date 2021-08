Kasari kooli mälestuseks stardib poolsada jooksjat

Täna kl 11 stardib Kasari kooli mälestuseks 48 jooksjat, kes teevad ringi Kasari jõe kahte silda mööda – alustavad vanalt sillalt, suunduvad uuele ja sealt ringiga tagasi alguspunkti.

Osalejaid on 7–8aastastest lastest täiskasvanuteni. Kahe silla jooksu korraldaja Jaanus Getreu ütles, et pole ise Kasari koolis käinud, aga väikestest maakoolidest peab ta väga lugu. Paraku on viimase kümmekonna aasta jooksul Lõuna-Läänemaal suletud kolm kooli: Kasari, Vatla ja Tuudi. „Tuletame jooksuga meelde, et Kasari oli väga kõva kergejõustikukool,” ütles Getreu.

Esialgu oli kavas korraldada jooks suve alguses, aga siis sattus Getreu juttu ajama laulja Marek Sadamaga, keda seovad Kasari kandiga lapsepõlvemälestused – tema vanaisa elas Kirblas. Nii ühendaski Getreu kahe silla jooksu Sadama kontserdiga täna õhtul kl 21 Kasari vanal sillal.