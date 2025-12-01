Lääneranna volikogu valis esimeheks Silvia Lotmani

Kuula artiklit, 1 minutit ja 3 sekundit
Lääneranna vallavolikogu uus koosseis kogunes esmaspäeval esimest korda ja valis Lääneranna vallamaja saalis peetud istungil esimeheks Silvia Lotmani valimisliidust Terve Vald ja aseesimeheks EKRE liikme Meelis Malga.
Kokku on 17-liikmelises volikogus koalitsioonil, mille moodustasid valimisliit Terve Vald, Isamaa, EKRE ja Parempoolsed, 12 kohta. Lotma
