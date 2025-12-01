Lääneranna volikogu valis esimeheks Silvia Lotmani

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Lääneranna volikogu uus esimees Silvia Lotman ja aseesimees Meelis Malk. Foto: Juhan Hepner

Lääneranna vallavolikogu uus koosseis kogunes esmaspäeval esimest korda ja valis Lääneranna vallamaja saalis peetud istungil esimeheks Silvia Lotmani valimisliidust Terve Vald ja aseesimeheks EKRE liikme Meelis Malga.

Kokku on 17-liikmelises volikogus koalitsioonil, mille moodustasid valimisliit Terve Vald, Isamaa, EKRE ja Parempoolsed, 12 kohta. Lotma

