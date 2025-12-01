Selgusid rahvastepalli parimad

Läänemaa koolinoorte 1.–3. klasside poiste ja tüdrukute rahvastepalli meistrivõistlused võitsid poistest Haapsalu linna algkool ja tüdrukutest Oru kool.

Osavõtt oli võistlejate arvu poolest tagasihoidlik: osales kuus poiste ja seitse tüdrukute võistkonda. See aga andis üle pika aja võimaluse kõigil võistkondadel omavahel mängida. Lapsed said isuga palli mängida ning lusti jagus mitmeks tunniks.

Poiste võistkondadest osutus võitmatuks Haapsalu linna algkooli võistkond, kes ei kaotanud ühtegi geimi.