Galerii: Haapsalu volikogu juhivad Lauri Luik ja Andres Õige

Haapsalu volikogu uus koosseis valis esmaspäeval esimesel istungil esimeheks Lauri Luige (Isamaa) ja aseesimeheks Andres Õige (Terve Haapsalu).

Mõlemad olid oma kohale ka ainsad kandidaadid. Luige esitas volikogu esimehe kandidaadiks Õige ja Õige esitas aseesimehe kandidaadiks linnapeakandidaat Olavi Seisonen (Isamaa).

Ehkki osalesid kõik Haapsal