Lääne Elu paberleht teisipäeval, 2. detsembril

Lääne Elu

info@le.ee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 48 sekundit
0:00 / 0:48

Virtsu sadamat ehib saeketastest jõulupuu

Virtsu sadamas tervitab parvlaevale minejaid ja sealt tulijaid saeketastest, -kettidest ja -lattidest kokku pandud üle kolme meetri kõrgune jõulupuu.

Artikkel jätkub peale reklaami

Lihula mõisa kinkija sai mälestuspingi

Lihula mõisahoone ees on pühapäevast Madli Roosiorg-Kirchhoffi mälestuspink, mille Roosiorg-Kirchhoffi 100. sünniaastapäeva puhul paigaldas MTÜ Keskaegne Lihula.

Tekst pingi seljatoel ütleb: „Madli Roosiorg-Kirchhoff. 25.11.1925–29.04.2012. Kireva elusaatusega kunstnik, kes kinkis Lihula mõisa siinsele rahvale kultuuri ja hariduse edendamiseks. Täname!”

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT