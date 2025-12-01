Lääne Elu paberleht teisipäeval, 2. detsembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 48 sekundit
0:00 / 0:48
Virtsu sadamat ehib saeketastest jõulupuu
Virtsu sadamas tervitab parvlaevale minejaid ja sealt tulijaid saeketastest, -kettidest ja -lattidest kokku pandud üle kolme meetri kõrgune jõulupuu.
Artikkel jätkub peale reklaami
Lihula mõisa kinkija sai mälestuspingi
Lihula mõisahoone ees on pühapäevast Madli Roosiorg-Kirchhoffi mälestuspink, mille Roosiorg-Kirchhoffi 100. sünniaastapäeva puhul paigaldas MTÜ Keskaegne Lihula.
Tekst pingi seljatoel ütleb: „Madli Roosiorg-Kirchhoff. 25.11.1925–29.04.2012. Kireva elusaatusega kunstnik, kes kinkis Lihula mõisa siinsele rahvale kultuuri ja hariduse edendamiseks. Täname!”
Reklaam