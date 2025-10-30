Peatänav on taas tavapäraselt läbitav

Kolmapäeva hommikul võtsid Haapsalu Posti tänavat ehitanud YIT AS töömehed linnavalitsuse ees tehtud katselõigult kile maha ja tänaval saab taas tavapäraselt sõita.

Ära uhutud vuugisegu asemel katsetatakse Posti tänaval jootebetooni, mida on seni vähe proovitud ja mille puhul pole teada, kuidas see talvel vastu peab. Seetõttu oligi linnavalitsusel soov kõigepealt