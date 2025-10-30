Kooljakuul lippavad lasteraamatukogus libarebased

Krista Kumberg

„Libarebased. Rebaste võlu”. Foto: Andra Kirna
Libarebaseid jätkub kahele korrusele ja kolme tuppa. Rahvusvahelise illustratsiooninäituse „Libarebased. Rebaste võlu” pildid jõudsid Haapsalu lasteraamatukokku.

Selleteemalise näituse eesti kunstnike töid sai lasteraamatukogus näha neli aastat tagasi. Nüüd avanes võimalus eksponeerida teiste maade illustraatorite lähenemist idamaistele legendidele.

Esindatud on kümmekonna riigi kunstnike looming. Illustraatorid Itaaliast, Hispaaniast, Lätist, Iisraelist, Suurbritanniast, Saksamaalt, Eestist ja mujalt on püüdnud tabada selle idamaise vaimolendi loomust.

Kujumuutmine on tundunud (ja tundub küllap prae

