Suurima taliodrasaagi said tänavu Läänemaa põldurid

Põllumeeste viljelusvõistlusel kogus kõige suurema taliodrasaagi oma põllult osaühing Ohtla Põld, kes kasvatas seal sorti „Kosmos” ja kogus hektarilt 11 tonni vilja.

Ohtla Põllu juhatuse liikme Kulno Rehkalti sõnul oli põllu võistlusele esitamine agronoom Villem Rehkalti idee, aga tähelepanuväärne tulemus agronoomide Rehkalti ja Silva Väitsa hea töö.

Varem Ohtla Põl