Juhtkiri: kes vassib?

Haapsalu kodutute varjupaiga avamine Haapsalu kesklinnas on kirgi kütnud enam kui kaks nädalat ja tormi vaibumist pole veel näha. Pole välistatud, et lõpuks seisavad Haapsalu linnavalitsus ja varjupaigateenuse hanke võitnud MTÜ Sotsiaalne Kaasatus vastakuti kohtulaua ees. Just kohtusse on uus varjupaigapidaja lubanud pöörduda pärast linnavalitsuse eilset otsust hanke tulemus tühistada.

Kodutute varjupaiga hange on algusest peale kiiva kiskunud. Kaks esimest katset leida uueks perioodiks kodutute varjupaiga teenuse pakkuja ebaõnnestusid.