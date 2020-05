Beguta taimetoidukohvikusse tulevad võrkkiiged

Beguta taimetoidukohvikus saab sel aastal einestada istudes võrkkiikedes.

Kohviku pidaja Beguta Kevvai sõnul on aias viis lauda, kus saab kontaktivabalt einestada ning iga laua ääres on üks võrkkiik. „See mõte on mul juba viis aastat olnud, pole siiani jõudnud teha,” ütles Kevvai.

Võrkkiiged plaanib Kevvai väljariputada laupäeval.

Lisaks viie lauaga terassile mahub kohvikusse sisse 20 inimest. Tavaliselt on Kevvai sõnul inimesed siiski väljas, üksikud on sees. „Meil ei käi nii palju inimesi, et järjekord oleks uksetaga,” ütles Kevvai.

Kovik avas uksed täna. Jätkuvalt saab kohvikus juua ökokohvi ning süüa gluteeni ja suhkruvabasid toorkooke, lisaks veganbufee, mida saab ka kaasa osta.