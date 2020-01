Talv sulges Haapsalu kohvikute uksed

Haapsalu söögikohtade pidajad kasutavad jaanuarikuist madalseisu hingetõmbamiseks ja ruumide remontimiseks.

Mitu vanalinna kohvikut ja söögikohta on jaanuaris uksed kuuks ajaks või isegi kevadeni kinni pannud. Veebruari alguseni on suletud Müüriääre kohvik ja pagar. Müüriääre omanik Marget Vatku ütles, et see pole päris esimene kord, kui kohvik ja pagariäri talvel puhkusele lähevad, kuigi enamasti on kohvik aasta ringi avatud olnud. Vatku sõnul on Müüriääre töötajaskond sedavõrd väike, et kui kõik tahaks suvel puhata, kasvaks teistel töökoormus üle pea.

Vatku sõnul on puhkuse ajal plaanis kohvikut pisut värskendada. „Natuke seinu värvida ja laudist vahetada,” rääkis ta. Samuti tahetakse suveks ideid koguda. „Praeguse menüüga ei pea suvel vastu, sellepärast tahaksime menüü kergemaks teha,” rääkis Vatku. Kergemaks muutmine ei tähenda, et kookide, salatite ja pirukate kõrval loobutaks praadide pakkumisest.

