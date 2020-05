Kuursaal avas suvehooaja

Tänasest avas hooaja Haapsalu kuursaal, esialgu on kohvik lahti nädalalõppudel.

Sel nädalal saab kohvikus süüa peamiselt kooke ja väiksemaid soolaseid toite. Järgmisest nädalast tuleb ka sooja söögi valik.

Kuursaali perenaine Kai Tarmula ütles, et lahtioleku aegu vaatavad peamiselt ilma järgi. Samuti lisas ta, et distantsi hoidmisega kuursaalis probleeme ei ole. Hõredalt mahub kuursaali 50 inimest. Silma järgi nad ka seda numbrit hoida proovivad. „Kui kuskil ruumi on, siis meil,” ütles Tarmula.

Tavapärased kontserdid on plaanis kuursaalis pidama hakata juulist. „Teeme sama rütmi, nagu ikka,” ütles Tarmula.

Tarmula lisas, et kontserdikorraldajatel on huvi väga suur ja juuli ja augusti kuus on plaanis teha nii tantsupidusid, linnas olevate ürituste järelpidusid, aga ka kõiki muid kontserte. „Ära saab alati jätta – see on üks telefonikõne, mis rikub tuju ära,” ütles Tarmula.

Praegu peab tema sõnul olema hoopis lootusrikas ja leidlik. Samuti on Tarmula meelest hea, kui ühel aastal saab rohkem tööd pakkuda just Eesti muusikutele, järgmistel aastatel tulevad jälle maailmastaarid.

Ka ütles Tarmula, et ka pulmapidusid pole väga palju ära jäätud, vaid paar-kolm. Kokku on kuursaalis suve jooksul pulmapidusid seitse. „Ega rohkem ei saagi, me ei saa inimestelt nende kuursaali ära võtta,” ütles Tarmula.

Tarmula ütles, et enamik pulmapidusid oli nagu nii planeeritud juuli ja augustikuusse, kui võib taas üritusi korraldada.

Arvo Tarmula fotod