Krista Kumberg: Ernst Enno omaloominguvõistlus jäädvustas põnevaid mälestusi

Läänemaal pika traditsiooniga Ernst Enno nimelisel omaloominguvõistlusel selgitati välja parimad noored autorid. Autasu sai 17 õpilast. Proovile pandi end ette antud teema lahtikirjutamisega. Selleks oli koolielu – väiksemad fantaseerisid, suuremad usutlesid oma vanemaid ja vanavanemaid ning panid paberile endiste aegade koolilugusid. Žanri valikul olid osalejatel vabad käed.

Kõige pisemad vallandasid oma kooli tulevikuunistused. Seal võiksid lastele toeks olla näiteks kassid-koerad, linnulaul koolikella asemel ja tantsumuusika vahetunnis. Joseph Johannes Black võrdles USA ja Eesti koolielu.

Hindamine osutus keeruliseks. Silmas sai peetud seda, kas noor autor suhestus ühel või teisel moel kuulduga. Kas tegi üldistusi, järeldusi, võrdlusi tänase päeva kooliga või ilmutas oma emotsiooni. Suures osas meenutasid lood aruannet. Sellepärast oli kerge silma paista Elis Tammel looga „Puškin ja Lermontov“, milles pahandust teinud vana aja koolipoisid end koristajale just nende nimedega tutvustasid. Henri Tsupsmann valas luule vormi kolme ajastu koolitüdrukute rõivastusküsimused. Ka Markus Kevin Ojamäe ühendas paari põlvkonna (ja mõlema vanaema) jutustatu ühtseks tervikuks. Katrina Talvingul õnnestus panna oma vanaema Siberi-kooli jutustusse nii jutustaja kui ka enese emotsioone.

Sümpaatsed olid koduloolised tööd – konkreetsed kohad, koolid ja õpetajad. Näiteks Laurel Vali, kelle vanavanemad käisid Suure-Lähtru algkoolis. Mirell Rea vahendatud mälestustest saab teada, et Tõrukese lasteaia kohal olid aed ja peenramaa. Mia Mai Männiste vahendas lugusid Risti koolist. Need on suure soojusega kirja pandud pajatused. Marie Linda Nerman on õpetajate dünastiast (kolm põlve!) ja tema ning tema vanaema vaade kunagisele koolielule on valdavalt positiivne ja optimistlik.

Omaloomingukonkursi võitjad 2018

1.-3. klass

I koht Annabel Vaksman HLA 1.c

II koht Moona Ojasoo HLA 1.c

III koht Joseph Johannes Black HLA 1.c

luule-eri

Rebecca Riin Laasi HLA 1.c

4.-6. klass

proosa

I-II kohta jagavad Laurel Vali HPK 4.a kl ja Marie Linda Nerman ULA 5. kl

III koht Jass Õunapuu ULA 6. kl

luule

I koht Ada Lovisa Silmpärg ULA 5. kl

II koht Andero Ehala ULA 6. kl

III koht Ines Ira ULA 5. kl

7.-9. klass

proosa

I koht Elis Tamm HPK 7.a kl

II koht Markus Kevin Ojamäe 7.a kl

III koht Katrina Talving HPK 8.a kl

koduloo-eri

Mirell Rea HPK 8.d kl

Mia Mai Männiste HPK 8.d kl

luule-eri

Henri Tsupsmann HPK 7.a kl

10.-12. klass

luulepreemia

Liivia Lints LÜG 12.H