Lääne Malevlane: Reeli Rae on kamraad, keda saab usaldada

Reeli Rae on oma naiskodukaitsja karjääri jooksul olnud abiks suure Haapsalu jaoskonna juhtimisel. Ta nõustus kaasa lööma Lääne-Nigula jaoskonna loomisel ja võttis vastu jaoskonna aseesinaise ametikoha.

Reeli on toonud naiskodukaitsesse ka oma tütre, kes osaleb õpingute kõrvalt meie tegevuses.

Reelit kirjeldades võib öelda, et kõrvalseisjale paistab ta vaikne, malbe ja tagasihoidlik. Lähemad kaaslased aga teavad, et Reeli on tugev, sihikindel, ülimalt arukas ja väga suure pingetaluvusega kamraad.

Reeli on naiskodukaitse koormusmatkal alati kuulunud meie võistkonda. Rajale oleme koos läinud seitse korda. Koos oleme alustanud, koos oleme katkestanud, koos oleme olnud õnnelikud iga saavutuse ja pingutuse üle. Koos oleme istunud keset ööd jalakrampidega maadeldes magamiskotis ja söönud banaani. Koos oleme ringkonna esinaise saunas pesnud oma maskeeringut näolt maha ja lubanud, et mitte iialgi ei lähe me enam koormusmatkale.

Veel otsustasime kunagi Reeliga minna õppima side- ja staabiassistendiks. Käisimegi, õppisime. Reeli on nii mõnelgi Orkaanil oma oskusi heast küljest näidanud ja nii mõnegi üleriigilise side- ja staabivõistluse oleme edukalt läbinud. Selgi aastal tõime koju viienda koha.

Reeli Rae on naiskodukaitse Lääne ringkonna kandidaat aasta naiskodukaitsja 2017 tiitlile.

Eda Loik, Lääne-Nigula jaoskonna esinaine