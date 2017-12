Lääne Malevlane: kaitseliidu noorte aastaaruanne

Silma looduslaagrid

Koos Silma õpikojaga oli aasta alguses neli looduslaagrit, et õppida erikatseteks ja täita katsenõuded. Kodutütred said linnu- või loomasõbra, noorkotkad ornitoloogi või zooloogi erikatse. Süüa valmistasid noored ise: kodutütred said sooritada perenaise ja noorkotkad koka erikatse. Marko Valker ja Helen Edasi, täname teid võimaluse eest!

Anname au

Meie 42 noort osales 6. aprillil sinilillekampaania avaüritusel Tallinnas Vabaduse väljakul. Kokku osales 200 kodutütart ja noorkotkast. Meil tuli moodustada kaks kujundit: kiri „Anname au!” ja sinilill.

Kodutütarde aastapäev

19. jaanuaril sai kodutütarde organisatsioon 85. Juubeli auks oli märtsis kontsert Estonias, esines kodutütarde laulukoor. Läänemaalt osalesid Briti Elise Jõpiselg, Henrieth ja Margareth Kampmann, Mia Mai Muru, Ketrin Puskar ja Melody Villers. Ketrin Puskar sai esineda ka solistina.

Noorte Kotkaste aastapäev

Läänemaa noortejuhid korraldasid 28. mail aastapäevapeo. Üle Eesti tulid Haapsalu kuursaali kokku noorkotkad, noortejuhid ja toetajad, teiste hulgas oli ka endine kaitseminister Margus Tsahkna. Eesti lipu selts kinkis Eesti lipu, mis õnnistati kuursaali kõrval.

Aastapäeva puhuks valmis näitemäng noorkotkas Naatani kasvamisest noortejuhiks. Näidendi kirjutas kodutütarde Lääne ringkonnavanem Heli Esko. Etenduse tarbeks valmisid ka videod. Näitemängus osalesid Jakob ja Naatan Kastepõld, Tormi Ulm, Marcus Reisel, Märt Õiglas, Karl Kübarsepp, Jakob Valdma, Erko Puskar, Kristjan-Sander Peterson, Mario Konks, Silver Loorens, Mikk Naar, Andre Silmberg, Elar Smirnov, Ewert Rasmus Meister, Oliver Kahn ja Noorte Kotkaste Lääne maleva pealik Hellat Rumvolt.

Muusikalist vahepala pakkusid Karl Murumets, Herman Reinmaa, Erik Reisel, Jakob Leever, Ketrin Puskar, Siim Põldma. Lava taga olid abiks noortejuhid Ülle Kõva, Eve Streng, Maire Kruus, Raigo Õiglas, Taavi Meister. Õhtut juhtis noorkotkas Mihkel Türnpu.

Võidutule tõid noortejuhid

Esimest korda olid 23. juunil võidutule toojaiks vabatahtlikud noortejuhid, Läänemaalt Edita Luik ja Hellat Rumvolt. Edita Luik on kodutütardega tegelnud 17 ja noorkotkastega 10 aastat. Ta on kõige staažikam noortejuht Lääne malevas.

Edita rühm tegutseb Oru koolis. Rühmas on 15 kodutütart, 20 noorkotkast ja 16 kandidaati. Oru kooli õpilastest on kaitseliiduga seotud ligi 40 protsenti. Koolis kannavad kodutütred ja noorkotkad Eesti vabariigi aastapäeval oma vormi.

Hellat Rumvolt on noorkotkastega seotud 14 aastat, aga tema seotus noorkotkastega ulatub kaitseliidu taasloomise aega. Kui kaitseliitlased korraldasid õppusi, võttis ta õppustele kohalikke koolipoisse kaasa.

Hellati noorkotkaste 13-liikmelise rühma Metsküla Merikotkad moodusavad Metsküla algkooli poisid. Metskülas õpib 21 õpilast, kõik poisid on seal noorkotkad.

0-tiimid

Esimest korda kasutasid naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased meie noori oma võistlustel 0-tiimidena. Nad stardivad võistlejatest varem ja sooritavad ülesandeid. Kohtunikud saavad siis teha vajalikke muudatusi.

Naiskodukaitse koormusmatkal osales 0-tiimina kodutütarde võistkond, ühtlasi oli see valmistumine võistlusmatkaks Ernake. Kaitseliidu Sügistormil osales lausa kaks 0-tiimi.

Kodutütarde 0-tiimis on Marie Keldrima, Karmel Lääts, Ele-Riin Niit ja Katarina Sits. Noorkotkaste 0-tiimis on Martin Teppan, Kevin Reidar Bachaus, Mihkel Türnpu, ja Nathali Ploomipuu (asendusliige).

Uued rühmad

Taeblas alustas aasta tagasi tegevust kaks rühma. Noorkotkaste rühma Valged Hundid pealik on Taavi Meister, kodutütarde rühmaga Pääsukesed tegelevad Ave Larionova ja Anu Kulbok. Sügisel alustas rühm Kiired ja Lahedad, rühmapealik on Malle Õiglas, rühmavanem Maire Kruus.

Üleriigiline tunnustus

Eeskujuliku noorkotka märgi said Martten Tiitsma, Siim Põldma, Joosep Altmets ja Silver Loorens. Noorte Kotkaste teenetekirja sai Andre Silmberg, teenetemärgi Raigo Õiglas ja Heli Esko, teeneteristi Edita Luik. Kodutütarde hõbesõlega tunnustusristi sai Ülle Kõva, hõbetatud teeneteristi Raigo Õiglas.

Kaidi Sits, Lääne maleva noorteinstruktor