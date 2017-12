Edda Pauksoni suur horoskoop: 2018 – kollase koera aasta

Terve saabuv aasta võib tulla küllalt huvitav, sest aeglaselt liikuvad planeedid on lõpuks otsustanud oma märke vahetada. Kollase koera aasta algab 15. veebruaril kell 23.06 ja selle iseloomu kohta saate täpsemalt lugeda raamatust „Astroloogiline abimees 2018”.

Lääne Elu avaldab aga kokkuvõtte sellest, mida toob uus aasta 12 tähemärgile.



Jäär

Tulemas on mitmekesine ja huvitav aasta, leidub nii õnne kui ka ebaõnne, kuid peate meeles pidama, et pärast langust tuleb alati tõus. Kui soovite olla edukas, vajate enda kõrvale liitlasi.

Võite saada üllatuslikke ettepanekuid, mis tasuks põhjalikult läbi kaaluda. Teil on oht oma võimeid üle hinnata, sest olete sel aastal optimistliku meelega. Kiired muudatused võivad aga teie elu märksa huvitavamaks ja vabamaks muuta.

Töös võib aasta kujuneda küllaltki keeruliseks, mille põhjuseks on enamasti tüdimus senisest töörutiinist või ka lihtsalt väsimus.

Teil on soov leida midagi põnevamat, tasuvamat, kasvõi mõnes teises riigis, või miks ka mitte midagi uut õppida. Selline võimalus on eriti kevadel ja sügisel. Neil aegadel on ka noortel Jääradel hea teha otsuseid eriala valikul, kui nad ei ole veel õiget kutsumust leidnud.

Rahaline seis tundub sel aastal teile endale tavapärane, kuid tegelikult see päris nii pole. Aasta jooksul võib ette tulla mõni suur ahvatlus ja see võib olla mingil moel seotud kinnisvaraga. Võimalik, et teis tekib hasart või kinnisidee sellest kohe kinni haarata. Oht on astuda nõrgale jääle, seetõttu peaksite enne tehingu vormistamist kaaluma kõiki plusse ja miinuseid. Hoiduge üle jõu käivatest kohustustest.

Suhetes olete sarmikas ja romantiline. Kui suudate leida aega iseenda jaoks, et oma mõtted korralikult sõnadesse vormida, olete võimeline oma armuellu kirge süstima ja vajadusel ka veidi sassi läinud suhteid lappima. Võimalik, et vabad Jäärad leiavad oma elu armastuse aasta teisel poolel. Oskate oma südame häält kuulata.

Pole sugugi välistatud, et vahetate aasta jooksul elukohta. Suhted kodustega on meeldivad, eriti kevadel ja suvel. Abistate vanemaid või nemad teid.

Tervis võib olla juulis-septembris veidi muutlik, mis võib tingitud olla külmetamisest või elumõnudega liialdamisest. Olete vastuvõtlikum ka nakkustele. Seetõttu poleks paha vaktsineerida ennast mõnede haiguste vastu.

Sõnn

Tulemas on võimalusterohke aasta. Kohati on teil jõudu nii palju, et mägesid paigast liigutada, siis aga tabab teid ükskõiksus ja soov lüüa käega ka asjadele, millest tegelikult hoolite väga ning mis teie elujärge oluliselt parandaksid.

Töös sujub kõik tõusude ja mõõnadega. Õnneks olete tasakaalukas ja oskate kriitilistel aegadel õigeid otsuseid teha. Veebruaris ja detsembris olete aktiivne, suudate oma tööasjad järje peal hoida või vajadusel uut tööd otsida. Endast parimat andes jõuate ja oskate mõne oma ammustest plaanidest ellu viia.

Enesetäiendamiseks on suurepärane aeg aasta algusest kuni märtsi lõpuni.

Tõenäoselt ajab Sõnn oma rahaasju väga läbimõeldult. Aprillis ja mais võib teil õnne olla oma rahalise seisu parandamiseks. Kuna õnneplaneet Jupiter liigub sel aastal teie liitude majas, pöörate suurt rõhku oma abielule ja ka muudele partnerlussuhetele, need paranevad sel aastal oluliselt. Õige on oma partneriga kõik konfliktid klaarida, saavutate seeläbi koos justkui uue hingamise. Muutute säravamaks ja romantilisemaks. Reisite koos, võtate osa paljudest seltskondlikest üritustest. Üksikud Sõnnid leiavad kaaslase või armuvad. Tõenäoliselt on parimad ajad suhete leidmiseks romantikaks septembris ja oktoobris.

Ka kodune elu sujub kenasti ja rahuliku südamega võite ette võtta mõningaid muudatusi suve teisel poolel. Kui olete üksjagu vaeva näinud, on põhjust enda üle uhkust tunda ja teiste tunnustus vastu võtta.

Lastega suhtlemise kõrgpunkt on suvel, suunate nende tegemisi oskuslikult. Teete koos perega väljasõite või ka pikemaid reise. Jõuate arusaamisele, et peretraditsioonidest tasub hoolida, need annavad jõudu elamiseks.

Kui teil on tervisega probleeme, siis on hea aeg alustada ravi või teha tõsisem arstlik kontroll augustis või septembris. Kui tunnete, et tahtmist on alustada tervisespordiga, siis on need kuud selleks igati sobiv aeg.

Kaksikud

Aasta kipub tulema keeruline. Teile tundub, et teie ideed on ainuõiged, ja kellegi teise soovitusi te kuulda ei võta. Vaadake maailma ja toimuvat pisut avarama pilguga, küllap leiate ka enda jaoks midagi meeldivat. Vähemalt igav teil kindlasti ei hakka.

Töös on väga palju probleeme, üldjuhul te ka ise ei oska sulanduda töökollektiivi. Üritate pingsalt teistele tõestada, milleks tegelikult suuteline olete. Liigseks optimismiks põhjust pole. Et uuele ruumi teha, tuleb mõnikord vanast loobuda. Võimalikud on töökoha vahetused või perioodid, kus olete töötu. Kui oskate oma töökaaslastes näha liitlasi, mitte konkurente, võivad paljud probleemid ka laheneda. Kui olete loominguline töötaja või tegev meditsiinisüsteemis, kulgeb teie tööjärg teistest oluliselt paremini. Veebruaris ja novembris võivad paljudel Kaksikutel avaneda head võimalused tööturul, pakkudes fantastilise võimaluse karjääriredelil edasi liikumiseks, kui vaid ise selleks endale võimaluse annate.

Ka rahaliselt muretsevad Kaksikud, kuidas vähemaga toime tulla. Päevad pole vennad, head võimalused rahalise seisu parandamiseks on septembris ja oktoobris. Firmajuhtidest Kaksikud on teistest hoopis enesekindlamad ja oskavad edu saavutada.

Oma isiklikes partnerlussuhetes pole te oma eluga rahul, eriti juunikuus sündinud Kaksikud. Tunnete, et teist hoolitakse liiga vähe, kipute teineteist kritiseerima ja tülitsema. Läbisaamise parandamiseks on teil üsna palju arenguruumi. Kui olete üksik, on raskusi uute suhete loomisega. Pole välistatud ka mõnede püsisuhete katkemine.

Kahtlemata mõjutab selline meeleolu tervikuna ka kodust elu. Hoidke oma emotsioonid ja tujud kontrolli all. Raskustele vaatamata on võimalik eesmärgile jõuda. Sel aastal võivad vanemad teie abi ja aega vajada.

Augustis ja septembris suhtlete oma lastega, pühendate kogu oma vaba aja nendele. Teie eesmärk on tekitada neile senisest rohkem nutivaba aega. Teid häirib laste puhul nende „klapid peas”-eluviis.

Kui kavatsete edasi õppima minna, tuleks selleks juba aasta alguses plaane teha.

Vähk

Aasta kujuneb teil edukaks, detsembri viimastel päevadel lõppevale aastale tagasi mõeldes on põhjust rõõmustamiseks. Teie hinges valitseb rahu, teie pere on koos ja pangaarve on kosunud.

Töös ja karjääris kulgeb kõik plaanipäraselt. Võimu ja otsustamisvalmidust on teis piisavalt. Oodata on olulisi muudatusi ja võimalusi. Vajaduse korral on Vähk valmis ennast ka täiendama. Olete kohusetruu, suhted töökaaslastega on sõbralikud ja asjalikud. Loomulikult pole te oma tööpanust arvestades palgaga rahul, eriti aasta lõpus. Teil on uusi ideid, mis teie tööd ja karjääri suuresti muudab. Plaanide täideviimiseks on parim aeg kevad. Pole välistatud, et saate pakkumuse, mis aitab teil karjääriredelil tõusta.

Rahalisi tehinguid ja investeeringuid, isegi rahalist õnne võite oodata suvel. Võimalik leida ka tasuv lisatöö. Kuna tööpõld on lai, ei teki rahaga probleeme. Seda on rohkem, kui kulub.

Kodune elu sujub rahulikult, just nii nagu teile sobib. Suhted pereliikmetega on head, abistate üksteist. Eriti palju aega pühendate kodule augustis ja septembris. Just nendel kuudel võite ette võtta väiksema remondi. Mõni Vähk võib vahetada ka elukohta.

Teie isiklik armutaevas on enamasti pilvitu.

Üksikud Vähid võivad kevadkuudel leida omale elukaaslase.

Kõige olulisem on teile sel aastal tegelemine oma lastega. Suunate neid, kui nad seda vajavad. Oskate saavutada usaldusliku läbisaamise, eriti kui nad on teismeeas. Olete huvitatud koos perega reisimisest ja suudate meelt muutma panna pereliikme, kes algselt selles ettevõtmises toredust ei näe. See on aasta, mil te ise olete väga aktiivne, liigute palju ringi, olete seltskondlik. Naudite koosviibimisi oma sõprade ja tuttavatega. Ehk armute või toimub teie elus väike meeldiv flirt. Tunnete end heas seltskonnas hästi. Teil pole viimase 12 aasta jooksul nii suurepärast elu olnud. Eriti aktiivne olete sügisel.

Tervis peab vastu, kuid see kipub ajuti muutlik olema. Vastuvõtlik olete külmetushaigustele. Sel aastal võib nii mõnigi haigus võtta kroonilise iseloomu, seepärast tuleks igagi väiksem terviserike korralikult välja ravida. Arvestage, et ükskõik millisest haigusest paranemiseks kulub varasemast veidike rohkem aega. Vältige sel aastal organismi ülekoormust, ka tervisespordiga ei tohiks liialdada.

Lõvi

Kui suudate hoiduda liiga suurejoonelistest plaanidest, kujuneb teie aasta igati edukaks. Töös sujub kõik täpselt selliselt, nagu te ise tegutsete. Väljastpoolt tulevaid muudatusi pole ette näha. On võimalik, et periooditi tunnete tüdimust ja teis süveneb soov senisest rohkem puhata. Olete ettevaatlik ja kaalutlev, võtmesõnaks saab koostöö ja vastastikune usaldus.

Märtsis-aprillis-mais võib siiski oodata meeldivaid üllatusi või olete ise aktiivne, otsimaks meelierutavaid kohtumisi ja sündmusi. See kõik võib teil isegi õnnestuda, seega tasub haarata härjal sarvist. Sihikindel tegutsemine viib eesmärgile, ehk järgneb sellele ka mõni huvitav pakkumus erialaseks tööks. Kui olete keele ja kirjanduse inimene, on teil rohkem tööd just kevadel. See on hea aeg mõne uue projekti alustamiseks, täienduskoolitusteks. Eriti soositud on keeleõpe.

Rahaline seis on aasta jooksul stabiilne, siiski olete orienteeritud raha teenimisele. Oskate oma väljaminekuid kontrolli all hoida. Juulis ja septembris võib tekkida võimalus teenida raha tasuva lisatööga või tõstab tööandja teile endalegi ootamatult töötasu.

Teie partnerlussuhted sujuvad kenasti ja ilma suuremate ekstsessideta. Eriti harmooniliselt kulgeb teie kooselu jaanuaris ja veebruaris. Täiesti võimalik, et teete oma kallimaga terve aasta peale ühiseid plaane. Maikuus võite organiseerida midagi sellist, mis vaimustab teie sõpruskonda ja paneb ka sugulasi teid imetlema.

Sujub ka kodune elu. Kodu ongi teile sel aastal kõige tähtsam, kodu on igas mõttes teie kindlus. Võimalik, et tahate oma kodus või aias muudatusi teha. Mõni Lõvi vahetab ehk isegi elukohta. Lastega olete ehk liialt nõudlik. Teile on ülitähtis nende käekäik. Tunnete huvi nende õpingute vastu. Täiskasvanud lastele kipute ehk liialt peale suruma oma arvamust ja nõuandeid. Ärge võtke endale tõekuulutaja rolli, ja teie omavaheline läbisaamine paraneb tunduvalt.

Tervis on sel aastal varasemaga võrreldes igati parem. Märtsis võib organismis tekkida mõni põletikuline protsess, on see siis külmetuse või väiksema trauma tagajärg. Võib juhtuda, et ootamatult tekib vajadus väiksema operatsiooni järele. Üldjuhul parenete sellest kiiresti. Ärge võtke sel aastal mõtlematuid riske kas sportimisel või mõnes muus tegevuses, eriti augusti- ja septembrikuus. Hulljulgus võib sel aastal kätte maksta.

Neitsi

Planeerige aga julgesti, saabuv aasta toetab teie tegemisi.

Töös kulgeb kõik väga tavalist rada, tegutsete ikka veel endiste projektide kallal. Erilisi muudatusi aasta endaga kaasa ei too – suuri eesmärke teil pole, kui te just ise ei taha midagi uut ette võtta või koguni oma firmat alustada. Kui selline plaan on, oleks hea aeg selle elluviimiseks aprill, mai või juuni. Kui olete töötu, olge aktiivne tööotsimisel just nendel kuudel.

Rahaga teil probleeme sel aastal ei tule, teistega võrreldes olete paremas seisukorras. Ilmselt olete eelmisel aastal raha pisut koguda jõudnud ja nüüd oskate palju vähemaga läbi ajada ning kasutada vanu varusid. Sel moel võite rahulikult ära elada. Kui leiate, et tuleks siiski lisaraha teenida, avaneb võimalus augustis või septembris.

Partnerlussuhted on soojad ja romantilised seni, kuni oskate teineteisega arutada kõiki argiprobleeme. Kohati olete veidi enesesse tõmbunud ja kriitiline, kuid tõsiseid tülisid pole ette näha. Mõtlete peamiselt enda soovidele ja vajadustele, partneri arvamus teile eriti korda ei lähe. Head ajad ühiselt midagi ette võtta, minna reisima või niisama mõnusalt aega veeta on aasta alguses.

Sel aastal muutuvad suhted sugulaste, naabrite ja õdede-vendadega varasemast oluliselt aktiivsemaks. Huvitute sellest, mida tunnevad ja mõtlevad teised. Võimalik, et klatite just nüüd ära mõne varasema tüli.

Septembris sündinud Neitsitel võib sel aastal tekkida soov teha kodus ümberkorraldusi. Ootamatult võib tekkida vajadus teha remonti või plaani võtta ümberehitus. Hea võimalus võib tekkida kinnisvara valdkonnas – kas investeerimine või müük, see siis peamiselt veebruaris või novembris.

Teie tervis on sel aastal hea. Kui ongi vajadus ennast veidi tohterdada, siis igasugused vaevused kaovad kiiremini jaanuaris ja veebruaris. Sügisel vältige külmetamist septembri keskpaigast kuni poole novembrini. Sellel perioodil on ka vigastused kerged tulema, liiati kui olete enda suhtes hooletu.

Kaalud

Aasta kipub olema rahutu, püüate tegelda väga paljude asjadega. Kuna teie tegutsemine jääb sihipäratuks, võivad nii mõnedki projektid jääda lõpetamata. Teie soov on saada rohkem, kui on reaalselt võimalik. Seepärast oleks mõistlik oma plaanid kontrolli all hoida.

Oma töös pole sel aastal erilisi muudatusi ette näha, selleks pole teil erilist soovigi. Tekkida võib aga väsimuse ja tüdimuse perioode. Kui olete tööl firmas, mis tegeleb millegi ilusaga, kus ka teie saate oma kaasasündinud ilumeelega midagi teha, olete vägagi rahul. Mais-juunis võite olla kõigele uuele avatum, ehk saate mõne huvitava pakkumuse või loote koguni oma firma. Õige otsuse tegemiseks vajate rohkem infot ja häid nõuandjaid.

Rahaga on sel aastal teil kõik hästi, seda võib sisse tulla rohkem, kui oskate oodata. Ehk on õnne isegi loteriis. Võidusumma puhul on ainuke oht see kõik kiiremas korras ära raisata. Mõistlikum oleks siiski väljaminekud kontrolli alla võtta ja raha säästa. Tuletage meelde, et kokkuhoid pole koonerdamine. Peaksite arvestama, et nii hea raha-aasta tuleb teile alles 12 aasta pärast.

Partnerlussuhetes kestab emotsionaalne aeg, olete aktiivne ja särtsakas. Teis on valmisolek minna koos reisima, võtta osa kultuuriüritustest. Kogete võrratuid hetki, saate rikkamaks kunstielamuste võrra. Võimalik, et nii mõnedki varasemad omavahelised möödarääkimised saavad sel aastal lahenduse. Eriti romantiline olete märtsis, kus üksikud Kaalud võivad armuda või ka veidi flirtida. Jääte silma inimestele, kes teilegi meeldivad.

Kodune elu laabub igal tasandil, võite teha muudatusi, kui selleks on soovi. Ehk kujundate oma koduaeda või uuendate mööblit. Eriti suurt aktiivsust tunnete jaanuaris, augustis ja septembris, kus te tahate enda ümber ellu viia tõelisi muudatusi.

Tervis võib olla veidi muutlik. Hea oleks pöörduda arsti poole, kui midagi kahtlast tunnete. Vastuvõtlikum haigustele võib olla kõht, seedimine. Hea aasta alustamiseks tervisespordiga. Vältige raskuste tõstmist, teie selg võib tunda anda.

Skorpion

Kuna külluse ja õnne planeet liigub Skorpioni märgis, ootab teid ees suurepärane aasta. Olete optimistlik, elujaatav, positiivse ellusuhtumisega. Tõenäoliselt õnnestub teil kõik, mida ette võtate, sest oskate olla õigel ajal õiges kohas.

Teie töö sujub küllaltki hästi septembris, suudate probleemidele keskenduda ja kiirelt tegutseda. Töökohas sujub kõik ladusalt, kuigi te ennast tööga just eriti ei koorma. Liigse edu korral valitseb oht, et konkurendid viskavad aeg-ajalt teile mõne kaika kodaratesse.

Kui elu teilt seda nõuab, õpite üsna meelsasti midagi juurde. Need õpingud võivad toimuda ka mõnes teises riigis. Veidi aktiivsem olete juulis ja augustis. See on ka hea aeg töö otsimiseks või saate mõne huvitava pakkumuse.

Rahaga saate igati hakkama, olete paar viimast aastat osanud säästa ja nüüd võib teis tekkida soov millessegi investeerida. Te ei muretse raha pärast, sest olete prioriteedid suunanud hoopis mujale. Emotsioonide ajel ei maksaks aga ette võtta ainsatki rahalist tehingut, vajadusel konsulteerige majanduslikult mõtleva sõbraga.

Suhted vastassooga ja oma partneriga on sõbralikud. Kaaslasena olete mõistev, kuulate partnerit rohkem, kui ise räägite. Vajate rohkem kirge, kui seda parasjagu teie suhtes on. Kevadel olete romantilisemas meeleolus, see on hea aeg, et tuua oma suhetesse uudsust ja sära. Juhul kui te olete üksik, võite sel ajal leida kallima.

Tervis on suurepärane. Hoiatuseks ehk selline soovitus, et väldiksite füüsilist ülekoormust ning liigseid riske. Oma entusiastlikkuses ei pruugi te võimaliku ohuga arvestada.

Ambur

Aasta tuleb asjalik ja edukas. Teate täpselt, milliseid struktuure oma elus luua. Olete ülimalt optimistlikult meelestatud. Sel aastal on teil eriliselt hea võime probleeme lahendada.

Oma töös olete kohusetundlik, kuid võite aeg-ajalt üle pingutada. Kohustuste koorem teie õlul kasvab. Mõelge, kas olete valmis seda lõputult kandma. Lubate endale puhkamist juulikuus, see on ka hea aeg reisimiseks. Juulis-augustis võite teha töös muudatusi või ka uut tööd otsida. Võimalik, et ka praeguses töökohas pakutakse ametit, mis teid senisest rohkem rahuldab. Töösuhted kolleegidega kipuvad olema pingelised.

Rahaga hakkama saamine ei tekita sel aastal mingeid probleeme, kui te just ei hakka liialt koonerdama. Võite etteheiteid teha ka oma kodustele liigse kulutamise pärast. Teate täpselt, et suuri probleeme tegelikult pole. Jaanuarikuus ja augustis võib teie sissetulek oluliselt kasvada. Ärilised läbirääkimised on edukad.

Partnerlussuhted tööl ja kodus kulgevad üsna tavaliselt. Võite kohati tunda, et teie elus on vähe romantikat, kuid sellegipoolest pole põhjust tülitsemiseks. Kui just elukaaslane teile etteheiteid ei tee vähese tähelepanu pärast. Teil on aga võimalus aprillis, mais, juunis ennast täiendada kultuuriliselt. Kodune elu sujub tõrgeteta. Olete hooliv pereliikmete ja vanemate suhtes.

Teile meeldib lastega aega veeta, sest nende tegutsemislust annab särtsu juurde. Vanemate lastega oskate suhelda pingevabalt, sest austate nende vabadust olla nemad ise. Märtsis-aprillis võtate nendega ette ühiseid üritusi. Võib tekkida soov muretseda endale veel üks laps.

Kaljukits

Aasta toob endaga kaasa hulgaliselt tööd ja kulgeb suhteliselt probleemitult. Olete enesekindel ja teate täpselt, mida aastalt oodata. Oskate suurepäraselt oma aega planeerida. On perioode, mil olete enesekeskne, eriti augustis ja septembris.

Rahaline seis on stabiilne, kuid teile omaselt te liigselt ei kuluta. Tehingutes olete ettevaatlik ja kergekäeliselt ei laena raha sisse ega välja. Kui tahategi teha mõne suurema investeeringu, ajastage see aasta algusesse.

Suhted partneriga on stabiilsed ja laitmatud. Romantilist hõngu toote nendesse ilmselt mais ja juunis. Ka puhkusereisid ajastage nendele kuudele. Üksikud Kaljukitsed võivad sel perioodil leida oma elu armastuse.

Kodus viite meelsasti ellu igasuguseid muudatusi. Väga kergesti võib teil tekkida mõte suuremat sorti ümberkorraldusteks. Ka suvilast annab ehitada ilusa maja! Eriti aktiivne olete kevadel, olete optimistlik ja heas toonuses. Võimalik, et korraldate koos pereliikmetega midagi sellist, mis jääb meelde ja soojendab südameid.

Lastega suheldes võite olla veidi range, kuid hoolitsev. Teile on oluline, kuidas kulgeb nende õppetöö, ja abistate neid. Aprillis ja mais jälgite nende hindeid ja eksamiteks valmistumist. Arendate neid igal võimalikul moel, kuidas oskate. Teismelistega leiate kergesti ühise keele ja usaldusliku läbisaamise, olenemata sellest, kas olete ema või isa.

Tervis võib olla muutlik. Vältige ülepingutamist ja suurte raskuste tõstmist. Mõelge oma selja ja põlvede tervisele, need ei pruugi olla nii tugevad, kui teie seda arvate. Külmetushaigused on kerged tulema, eriti kevadel. Ärge unustage, et ka nohu tuleb ravida!

Hea aasta tervisespordiga tegelemiseks, kui te seda veel teinud pole.

Veevalaja

Saabuv aasta teeb teid rahutuks. Tunnete, et on saabumas pöördeline aeg, ja teile tundub, et teid tahetakse mingitesse raamidesse suruda. Alates veebruarist rahunete veidi maha, maad võtab uudishimu tundmatuse ees. Pärast mitut rasket aastat soovite väga oma ellu värve tuua. Võimalik, et nii mõnedki Veevalajad leiavad nüüd oma õige kutsumuse ja sobiva töö, olenemata vanusest. Teile pakutav töö võib olla üsnagi erinev senisest ametist, ka kõigist varasematest töödest, mida teinud olete. Edu nimel tuleb pingutada.

Õnneks olete vajadusel valmis ennast sel aastal täiendama ja te lausa naudite kõiki väljakutseid, mida aasta teile esitab. Uute oskuste omandamine toimub kiiresti ja ilma suurema vaevata. Kindlasti osutub teekond eesmärgile küllaltki huvitavaks ja tasuvaks. Pole välistatud, et kõik see juhtub teiega mõnes teises riigis. Kõige tõenäolisemalt tuleb võimalusi mitu ja peate tegema valiku. Otsuse langetamiseks on sobiv aeg septembris või oktoobris. Kui tõesti leiate töö, võib see teie ellu jääda pikaks ajaks ja olete sellega rahul.

Rahaline seis on aasta jooksul stabiilne, kuid mitte eriti hea. Teie finantsilist vabadust piiravad teatud kohustused ja laenud. Igasugusest mõttetust raiskamisest peaksite hoiduma. Veebruaris võib teie pangaarvele ootamatult laekuda päris kopsakas rahasumma või leiate mingi tasuva tööotsa.

Olete sel aastal nii hõivatud tööga või selle otsimisega, et kodule teil eriti aega ei jää. Teie elu ei kulge tavapärase rütmi järgi, ette tuleb ootamatusi. Seetõttu ei hakka te erilisi muudatusi planeerimagi. Veidi rahulikum aeg saabub märtsis ja aprillis, kus jääb kodule pisut rohkem aega.

Ka oma lastega tegelete kõige rohkem kevadkuudel. Sõidate koos mööda Eesti kaunimaid paiku, käite ilusamates mõisates ja kontsertidel. Kui töötate lasteasutuses, on aasta teil väga edukas.

Tervis võib aeg-ajalt alt vedada. Kõige sagedamini kimbutavad närvidest tingitud seedehäired. Ka unehäired võivad igapäevast elu segada. Vajaduse korral pöörduge julgelt unespetsialisti poole, saate sealt kindlasti abi.

Kalad

Aasta tõotab tulla aktiivne. Tajute, milline on teie koht maailmas ja et mõnigi varasem idee polegi reaalsusega vastuolus. Olete otsustanud oma elus täiesti uue lehekülje pöörata igas eluvaldkonnas. Nii suure tuhinaga elab Kalade esindaja küllaltki harva, kuid see ongi teie võimaluste aasta. Olete valmis oma eesmärkide poole liikuma. Ettevõtmisi saadab edu, kui suudate hoiduda liialdustest, sest uuele tasandile jõudmiseks tuleb ka millestki loobuda. Teie meeleolu on rõõmsameelne ja otsustusvõime suurepärane, kui satute tähelepanu keskpunkti. Eriti aktiivsed perioodid on veebruar ja november. Nimetatud kuudel sujub ka mõttetöö.

Oma töös olete kohusetundlik ja võimalik, et sel aastal suudate lõpule viia raskeid ja isegi rutiinseid ametikohustusi. Eriti edukalt tulevad sellega toime need Kalad, kes on sündinud märtsikuus. Kindlasti täiendavad paljud Kalad sel aastal end erialal, õpivad midagi juurde või astuvad kõrgkooli, olenemata vanusest. Uue omandamine toimub stressivabalt. Mõningatel juhtudel tuleb õpinguid alustada mõnes teises riigis.

Rahaga tulevad Kalad toime nii nagu alati. Rahavoog on pidevas liikumises, nii et te ei peagi oma finantsidele mõtlema. Sel aastal on teil siiski võimalus oma rahalist seisu kevadel veelgi parandada kas mõne kõrvaltööga partneri kaasabil või lausa õnnelike juhuste läbi.

Kodune elu on küllaltki kirev. Võimalik, et tahate oma kodusisustuses teha tõsisemat laadi ümberkorraldusi, uuendada mööblit või kutsute selle tarvis koguni disaineri kohale. Ootamatult võib tekkida soov elukohta vahetada ja selleks võib avaneda soodne võimalus.

Oma vanematega suhtlete varasemast tihedamini, eriti kevadel. Lastele pöörate suurt tähelepanu ja leiate nendega hõlpsasti ühise keele. Olete hoolitsev ja ehk liigagi palju lubav. Mõningane kontroll pole siiski liiast.

Tervis on kõikuvas headuses, eriti juulis ja septembris. Kui tunnete end kehvasti, tuleks ette võtta põhjalik tervisekontroll. Hästi mõjuvad teie tervisele veeprotseduurid ja mõõdukas tegelemine tervisespordiga. Väiksemad terviseprobleemid võivad olla tingitud ületöötamisest.