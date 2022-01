Edda Pauksoni suur horoskoop 2022 – sinise tiigri aasta

Eda Paukson ennustab, mida algav sinise veetiigri aasta tosinale tähemärgile kaasa toob.

Jäär

Jäärasid ootab ees aasta täis proovikivisid – ja need ei saa olema lihtsad. Koondamised on sel aastal tavalised. Ettevõtjana peate pingutama, et firmat vee peal hoida. Kõige õigem oleks leida partner, kes on piisavalt elukogenud ja oskab vajadusel head nõu anda. Kui otsite töökohta ja pääsete töövestlusele, peate kasutama kogu oma sarmi ja taktitunnet, et mitte endast ülbet muljet jätta. Tulemuslikum on, kui mõni mõjukas sõber teie eest kostab.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!