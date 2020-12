Edda Pauksoni suur horoskoop 2021 – valge pühvli aasta

Mida on kaheteistkümnel tähemärgil head ja veidi vähem head oodata algavalt üksildase, aga tööka valge metallpühvli aastalt, annab teada astroloog Edda Paukson 2021. aasta horoskoobis.

Kaljukits

Päike liikus 21. detsembril Kaljukitse, see on ka talve algus.

See aasta annab teile võimaluse lõigata varasemate aastate metoodilise tegutsemise vilju. Viimastel aastatel tehtud intensiivne töö hakkab tulemusi andma. Välistatud pole ka ametikõrgendus või hea tööpakkumine. Aasta annab mitmeid häid võimalusi eneseteostuseks, eriti heade võimalustega on juuli ja august. Kui olete tööta, siis leiate kindlasti endale tasuva töö, kuid eeldatavasti pigem sügisel. Sel ajal võib ette tulla ka tööreise, millel on oluline roll teie edasise karjääri edendamises.

Rahaasjad võtavad sel aastal teie tähelepanust suurima osa. Korrastate isiklikke rahalisi ettevõtmisi, kavandate investeeringuid. Oskate hiilgavalt raha paigutada, olgu see siis seotud kinnisvara, aktsiate või muude suuremate ostu-müügitehingutega. Tõenäoliselt parandate oluliselt oma rahalist seisu, sest lisaks struktuuride loomise planeedile Saturnile on teie rahasektoris liikumas ka õnne ja külluse planeet Jupiter. Aasta esimestel kuudel ja suvel sooritatud tehingud õnnestuvad parimal võimalikul moel. Raha suisa armastab teid. Võiksite õnne proovida ka loteriis. Kui teil aga pole selliseid sääste, mida annaks raha teenima panna, siis tunnete sellegipoolest, et saate varasemaga võrreldes oluliselt paremini hakkama. Pole välistatud ka mõne hinnalise kingituse või päranduse saamise võimalus.

Perekondlikud suhted on head. Arutate kõik oma tegemised lähikondsetega läbi ja teete otsused ühiselt. Intiimsuhetes on enamiku aastast suhteline vaikelu, austate teineteise tegemisi ja annate vastastikku privaataega. Selle tulemusena muutub teie suhe kindlamaks ja sügavamaks. See omakorda annab võimaluse kogeda romantikat ehk hoopis uuel ja kõrgemal tasandil. Juunis võiks oodata parimaid võimalusi romantilisteks hetkedeks, võibolla mõnes eksootilises paigas puhates, aga ehk ka lihtsalt kodus. Kui olete üksik, siis just suvel on teil enam silmi vastassoo jaoks.

Meelelahutuse mõistes eelistate veeta aega pigem kodus, hubases miljöös. Võõrustaja rollis olek meeldib teile, naudite toredaid vestlusi ja meeldivat ajaveetmist. Teie külalislahkust osatakse ka hinnata, teile tullakse väga meelsasti külla, sest oskate alati pakkuda midagi põnevat ja meeldivat, olgu siis hea toidu, sisuka filmi või hea muusika näol.

Tervis on tel tugev. Noorematel võib ette tulla külmetushaigusi, keskealistel tuleks aga hoiduda liigsetest pingutustest, et vältida liigestega seotud probleeme ja vaevusi. Midagi tõsisemat teid sel aastal ilmselt ei kimbuta. Varakevadel on mõningane oht mõne põletikulise protsessi tekkeks, kuid Marsi mõjul paranete kiiresti ja täielikult.

Veevalaja

Päike liigub 19. jaanuaril kell 22.41 Veevalajasse.

Aasta tekitab Veevalajates parasjagu segadust. Kuna kaks vastandlike mõjudega planeeti liiguvad Veevalaja märgis, siis on küllaltki raske teha konkreetseid ja kiireid otsuseid. Distsipliini nõudev struktuuride loomise planeet Saturn nõuab tõsist planeerimist ja töötegemist ning oma elu täpset reglementeerimist. Õnne ja liialduste planeet Jupiter annab aga soovi olla vaba ja sõltumatu ning ei soosi kuidagi tegelemist igavate ja tüütute asjadega. Sellest siis Veevalajaid valdav teatav segadus.

Üldiselt sobib Veevalajale pigem kodus töötamine. Kui peaks tekkima vajadus iga päev tööl käia, siis hakkate ilmselt peagi otsima sellist töökohta, kus teil oleks võimalus ise oma ajakasutust planeerida. Kui teil on oma ettevõte, siis võib aasta kujuneda küllaltki edukaks, ideede puuduse üle te kindlasti ei kurda ja ka organiseerimisvõime on hiilgav.

Oma praeguses töökohas te ilmselt rahul ei ole ja võimalik, et vahetate aasta jooksul töökohta, pole välistatud, et isegi mitmel korral, et leida endale lõpuks see kõige sobivam. Kui aga Veevalaja on kõrgel positsioonil, siis naudib ta täiel rinnal võimalust kõike ise organiseerida ja korraldada. Enamasti on Veevalaja sel aastal hea juht: arvestab alluvate soovidega ja kuulab alati ära nende ettepanekud. Aasta võib tuua ka projekte, mis paneb konkurendid kadedusest kahvatama.

Rahalise seisu peale ei taha Veevalaja eriti mõelda. Kui võimalused on suuremad, jagab ta raha paremale ja vasakule, mõtlemata sellele, kuidas ise hiljem hakkama saada. Laenamist Veevalaja väldib, olgu või tegemist oma lapsega.

Oma kodus Veevalaja suuremaid muudatusi ei kavanda, kuid kardetavasti see teil nii lihtsalt ei lähe. Kodu sektoris liigub üllatuste ja ootamatuste planeet Uraan. On päris kindel, et mingit laadi muudatused teid ees ootavad – remont või uue lemmiklooma tulek on vaid mõned võimalikest variantidest. Erinevate üllatuste tõenäosus on suurem kevadisel ajal, aga põnevust jätkub kogu aastaks.

Teie kodus valitseb rõõmus ja meeldiv õhkkond. Abielu tähendab sel aastal teie jaoks pigem sõprust, aga kokkuvõttes lähendab see teid oma kaasaga. Kui peaksite olema üksik, siis võib kergesti juhtuda, et armute mõnesse oma sõpradest ja isegi abiellute. Suurem võimalus selleks on juunis ja juulis.

Meelelahutus tähendab teie jaoks sel aastal lõbusate koosviibimiste korraldamist nii pere kui ka sõpradega.

Tervis kipub sel aastal olema muutlik, eriti aprillis ja mais. Tundlikum koht on seedimine. Tavalisest enam võib ette tulla ka külmetushaigusi. Tervisesporti tehes tasuks olla pigem mõõdukas, arvestades oma võimeid ja vanust.

Kalad

Päike liigub 18. veebruaril kell 12.45 Kaladesse.

Aastat on Kalade jaoks sujuv. Tööalaseid muudatusi ette näha ei ole, kui te ei soovi just ise midagi muuta. Paistate oma töötulemustega silma ja teid võib ees oodata ka edutamine. Ka enesetäiendamiseks on aasta igati soodne. Igal juhul stabiilne aasta karjääri kujundamiseks, sõltumata valdkonnast, milles töötate. Kalad eelistavad olla ise enda tööandjad, näiteks toitlustuse alal, iluteenuseid pakkudes või hoopis varast köögivilja kasvatades. Võimalik, et just sel aastal otsustate hakata ettevõtjaks, kui te seda varem teinud pole.

Raha ei ole just palju, kuid on igal juhul piisavalt. Kui elate üksi, siis on ilmselt pisut enam tarvis planeerimist, et omadega toime tulla. Teid võib aga oodata ootamatu rahasüst. Võibolla aitavad teid vanemad, saate mõne preemia või autasu, ka lotovõit pole välistatud. Tõenäoliselt tuleb tavalisest enam raha sisse märtsis ja aprillis.

Kodune elu kulgeb rahulikus rütmis. Teete kõik oma tegemisi ja ei piira üksteise vabadust. Partneriga on suhted parimas korras, kõiki pereasju arutate koos, käite palju väljas. Üheks rahuldust pakkuvaks tegevuseks on ilmselt hoidiste tegemine, katsetades samal ajal ka kindlasti mõne uue põneva retseptiga. Õrnust ja hellust jagub teil palju, olete romantilise meelelaadiga ja hoolite teineteisest.

Seltskondlik elu on sel aastal väga aktiivne, liigute palju ringi, suhtlete meelsasti, leiate häid sõpru ja tuttavaid. Kuna olete suhtlemisel positiivse meelelaadiga, siis tahetakse teiega koos olla. Sel aastal külastate palju kultuuriüritusi. Rahuldust pakub ka tegelemine oma lemmikhobidega, mis enamjaolt on seotud millegi ilusaga.

Midagi tõsisemat teil sel aastal tervisega ette tulla ei tohiks. Esineb ehk väiksemaid külmetusi – aga eks neid tuleb ette meil kõigil. Veidi vastuvõtlikum olete võimalikele nakkustele, kui olete juba jõudnud keskikka. Kevadel ja sügisel püüdke külmetusi pigem vältida. Augustis võib muret teha mõni põletikuline haigus. Viimase ravimisse tuleks suhtuda tõsiselt, et see ei omandaks kroonilist iseloomu.

Jäär

Päike liigub Jäära 21. märtsil kell 11.39, mis on ühtlasi kevade algus.

Jäärade jaoks on aasta ilmselt küllaltki keeruline, seda peamiselt teie enda käitumise ja tegutsemise tõttu. Teie tavapärane aktiivsus oleks justkui pausile pandud, kohati tunnete väsimust. Ilmselt on peamine murekoht seotud töö ja karjääriga. Suuremaid muudatusi ja ümberkorraldusi võib ette tulla aasta esimesel ja viimasel dekaadil. Erinevaid mõjutusi on muidugi terve aasta vältel, aga Jäär lihtsalt ei suvatse nendest kinni haarata ega vajalikke järeldusi teha. Aasta alguses või lõpukuudel otsustate ilmselt vahetada töökohta või olete sunnitud seda tegema. Kergekäeliselt ei tohiks siiski otsustada. Uus koht ei pruugi olla sugugi parem ega tasuvam. Ilmselt kuluks siin ära hea nõuandja. Võimalik, et novembris tekib teil vajadus ennast täiendada ja uut eriala õppida. Kui olete selleks valmis, siis väikesed tõusuvõimalused on teil täiesti olemas.

Rahaline olukord kipub olema küllaltki ebakindel. Tuleb ette ootamatuid väljaminekuid, kuid õnneks ka sissetulekuid. Raha paigutamisel ja investeerimisel peaksite silmas pidama, et võite käituda mõtlematult. Püüdke oma impulsiivsust ohjeldada. Kui teil peks olema mingil hetkel rohkem raha käes, annate seda välja heldel käel, kippudes raiskama. Loteriiõnn pole välistatud.

Kodune elu sujub ladusalt. Saate oma kaaslasega hästi läbi, otsused kõige kohta teete koos ja huvitaval kombel ei viitsi te isegi vaidlustesse laskuda. Teie leplik meel on pereliikmetele midagi täiesti enneolematut ja uut. Juuli soosib muudatuste tegemist. Kui teil on aed, siis veedate seal kindlasti palju aega, koos perega seda kaunistades ja hooldades.

Partnerlussuhted sujuvad ilmselt kõige paremini augustis ja septembris. See on soodne aeg suhete silumiseks või uute loomiseks. Kui teil ongi tekkinud abielus probleeme, siis just nüüd on parim aeg nende lahendamiseks. Kui olete üksik, siis on romantiliste suhete loomise suurim tõenäosus juulis ja augustis.

Lastega leiab Jäär sel aastal ühise keele paremini kui kunagi varem. Väga võimalik, et Jäära perre võib sel aastal sündida ka beebi. Aasta jooksul võite endale leida mõne uue meessoost sõbra.

Massiüritused jätavad Jäära sel aastal pigem ükskõikseks, samas ei ütle te ära mõne maailmakuulsa ooperi- või balletiteatri külastusest. Selline võimalus on suurem juunis või juulis. Dieet ja sport kuuluvad samuti selle aasta tegemiste juurde.

Sõnn

Päike liigub 19. aprillil kell 23.35 Sõnni.

Sõnne ootab huvitav ja töine aasta. Kohati kipub päevast puudu tulema. Tuleb palju organiseerimist, enese tõestamist, suhtlemist ja arutelusid. Kõige aktiivsemad kuud töös ja karjääris on jaanuar, veebruar ja märts. Sel ajal võib ette tulla ka töökohavahetus või ametikõrgendus. Kõige sujuvamaks kujuneb töös aeg augustist novembrini, sel ajal olete valmis ümberõppeks, kui tõus karjääriredelil seda nõuab. Suhted töökaaslastega on kõige paremad veebruaris. Selle aasta jooksul võivad nii mõnedki Sõnnid luua oma ettevõtte.

Rahaline seis on pigem stabiilne. Mais ja juunis võib tõusta ka teie töötasu. Vaid märtsis on oodata mõningaid tõmbetuuli teie rahaasjades.

Suhted abikaasaga on kirglikud ja tundeküllased. Novembris ja detsembris on siiski oodata mõningaid argise iseloomuga lahkhelisid. Lahkhelide klaarimiseks on parim aeg septembris ja oktoobris. Üksikut elu nautivad Sõnnid võivad sügisel armuda ja luua püsiva suhte.

Nii mõnelgi tekib soov muretseda endale suurem ja avaram kodu. Nii mõnedki Sõnnid teevad selle unistuse tõenäoliselt ka teoks. Parim aeg kodu sättimiseks on juuni ja juuli. Võimalik, et otsustate oma kodu ümber ehitada. Mõni Sõnn võib leida, et oleks parem rajada kodu hoopis mõnda teise riiki.

Kiirest elutempost hoolimata leiate alati ka laste jaoks aega. Sel aastal olete nende silmis huvitav lapsevanem, sest korraldate koos nendega ebatavalisi ja põnevaid üritusi. Sügisel viibite koos lastega looduses, käite seenel ja marjul, arendades laste silmaringi ja tähelepanu väga mitmel moel. Kindlasti ei jäta te kõrvale kultuuriüritusi. Kuna teie töökoormus on sel aastal märkimisväärne, siis on lastega koos veedetud aeg teile hädavajalikuks vahelduseks, pakkudes rahuldust.

Noortele Sõnnidele on aasta suurepärane aeg õpinguteks ja enesetäiendamiseks. Ka keskealised Sõnnid võivad juurde õppida mõne uue elukutse.

Tervis on üldiselt tugev. Septembris olete mõnevõrra vastuvõtlikum nakkustele. Kindlasti tasuks mõelda vaktsineerimisele. Jaanuaris ja veebruaris hoiduge külmetamast. Naised peaksid hoidma jalad ja alakeha soojas, sest põis kipub olema küllaltki tundlik.

Kaksikud

Päike liigub 20. mail kell 22.38 Kaksikutesse.

Kaksikute aasta võtmeprobleemiks kujuneb töö ja teenistus. Olemasolev töö teid enam ei rahulda. Suhtlemine ülemustega on pingeline. Aasta alguses tekib soov vahetada töökohta, kuid kardetavasti sel aastal te paremat ei leia. Reaalne on ka koondamine. Kui teil on plaanis hakata ise enda tööandjaks, luues uue ettevõtte, siis õige aeg selleks on aasta algus või südasuvi.

Rahaline seis on töö- ja karjäärivaldkonnas valitsevatest tõmbetuultest hoolimata igati rahuldav, kuigi suuremaid muutusi oodata ei ole. Novembris võib tekkida võimalus mõneks kinnisvaratehinguks. Oma väljaminekuid oskate aasta jooksul kenasti kontrolli all hoida ning ehk isegi mustadeks päevadeks veidi säästa, eriti juulis. Jälgige, et säästmine ei muutuks koonerdamiseks.

Pereelu sujub igas mõttes eeskujulikult. Augusti võite veeta koos perega maakodus või turismitalus. Sügisel käite perega marjul ja seenel. Ilmselt teete sel aastal tavapärasest enam hoidiseid.

Olete nüüdseks läbinud perioodi, kus partnerlussuhted on olnud mõnda aega tavapärasest jahedamad. Sel aastal see ilmselt muutub. Möödunud aastate jahedus on andnud teile aega endas ja oma suhtes selguse leidmiseks. Avastate kooselu plussid ning vajate teineteise lähedust nagu õhku. Oktoobrist detsembrini võite suisa uuesti armuda, avastades, et teie kauaaegne kaaslane on igati lahe tegelane.

Suhted lastega on sel aastal aktiivsed. Vastastikune mõistmine on oluliselt parem, eriti kui lapsed on juba suured. Kui olete ise noor, siis võib tekkida soov saada veel üks laps. Sellise mõtte tekkimise tõenäosus on suurem suve lõpus.

Sõpradega suhtlemiseks on aasta igati hea, kuigi te ise erilist aktiivsust üles ei näita. Kindlasti täieneb teie sõpruskond mõne uue liikme võrra, kelle nõuannetest võib teile suur abi olla.

Tervise pärast muretsete enam kui tavaliselt, pöörates suuremat tähelepanu vaktsineerimistele ja pakutavatele sõeluuringutele. Muudate oma toitumisrežiimi, tegelete tervisespordiga. Teie nägemuses on tervislik eluviis hea ja ilusa elu alus – ilmselt on teil õigus. Võimalike probleemide tekkimine on tõenäolisem oktoobrikuus. Nõrgaks kohaks võib osutuda põis või neerud. Hoiduge sügisel alakeha külmetamast, eriti kui olete naine. Ka bronhiit on kerge tulema.

Vähk

21. juunil kell 6.33 liigub Päike Vähki ja see on ka suve algus.

Vähkidele pakub aasta proovikive, mis panevad nad aktiivselt tegutsema ja vajadusel ka ametit vahetama. Tõenäoliselt saate tähtsama ja huvitavama töö, kui oskate ja julgete olla õigel ajal õiges kohas. Esimene võimalus tuleb märtsis, järgmine aga juulis. Loomulikult esineb ka tagasilööke, kuid siin oskate ära kasutada oma sünnipärast diplomaatiat või huumorimeelt. Tööalases plaanis on aasta raske, kuid edukas.

Rahalise olukorra üle te muret tundma ei pea, seis on stabiilne. Oskate suurepäraselt tulla toime ka vähemate vahenditega. Suuremaid investeeringuid ja kinnisvaratehinguid olete võimeline läbi viima eksimatu vaistuga. Veebruaris võite teha mõne suure investeeringu oma tuleviku kindlustamiseks.

Kodune elu on sel aastal rahulik. Tänu suurele töökoormusele jääb pere jaoks kahjuks vähem aega, kui sooviksite. Kui tegelete loometööga või olete ettevõtja, siis on tõenäoliselt kõik tasakaalus ja saate pereelu nautida. Hoiate oma kodu korras, kui tarvis, võtate ette remondi, kaunistate koduaeda või nokitsete suvekodu kallal, kui teil selline olema peaks. Eriliselt naudite pereelu ja suhteid vanematega augustis ja septembris.

Romantilised partnerlussuhted pakuvad teile sel aastal palju rahuldust. Kui teil kindlat partnerit ei ole, võite oma südame suureks rõõmuks kohtuda temaga sügisel. Kui aga olete abieluinimene, siis omate oskust tuua oma suhtesse sära ja uudsust. Lastega suheldes olete ehk pisut karmivõitu, kuid õiglane. Püüdke lastele siiski jätta mõnevõrra enam vabadust, eriti septembris. Sel ajal on vääritimõistmise oht suurim.

Sel aastal veedate ka päris palju aega oma sõpradega. Kui teil on sõpradega ühine hobi, siis seda enam veedate aega koos. Võimalik, et võtate ette mõne eksootilisema reisi. Sel aastal meeldib teile külastada erinevaid kultuuriüritusi, eriti koos hea seltskonnaga.

Oma elustiilile peate sel aastal tähelepanu pöörama, sest sellest on otseses sõltuvuses teie tervislik seisund. Puhkus on vajalik. Ülemäärane rabelemine ja oma vanusega mittearvestamine võib endaga kaasa tuua mõne terviseprobleemi. Esimesena võib endast märku anda seedimine. Eriti tähelepanelik tuleks olla märtsis ja novembris. Kerge metsajooks või kepikõnd aitab seedimist korras hoida.

Lõvi

22. juulil kell 17.28 liigub Päike Lõvisse.

Aasta kujuneb Lõvidele ilmselt otsingute aastaks. Aasta ei ole suurteks ümberkorraldusteks paraku kõige soodsam.

Loometööga tegelevad Lõvid jäävad aastaga rahule. Lõvidele võib aasta jooksul tulla väga uudseid ja üllatavaid pakkumisi, mis võivad neid suisa ehmatada. Igal juhul tasuks pakutavad võimalused hoolikalt läbi kaaluda, mõni neist võib muuta teie elu oluliselt vabamaks. Suurem tõenäosus huvitavate pakkumiste saamiseks on jaanuaris ja aprillis.

Rahalises plaanis pakub aasta teile paraja proovikivi, sest seis pole just roosiline. Teil tuleb õppida tulema toime vähemaga, millega saate õnneks suurema vaevata hakkama, sest teie tähelepanu fookuses ei olegi sel aastal raha. Juulis ja augustis võib teie rahaline olukord siiski mõnevõrra paraneda. Võimalik on mõni preemia, palgatõus või ka loteriivõit. Ei ole välistatud ootamatu lühiajalise lisatööotsa leidmine, mille eest tasutakse teile lausa kuninglikult. Raha võib sisse tulla ka pikaajalise partneri kaudu.

September, oktoober ja november on suurepärane aeg oma eluaseme mugavamaks muutmiseks. Teil on soov teha suuremaid muudatusi. Võimalik, et otsustate välja vahetada ka mõne kodumasina, uuendate korteri värvilahendust, võtate ette suurema remondi või koguni juurdeehituse. Kindlasti täiendate ka oma toalillede kollektsiooni.

Suhted kalli kaasaga on sel aastal ehk pisut liialt asjalikud ja kohati ehk igavadki. Peamised jututeemad on igapäevased tööd ja tegemised, inventuur pere rahaasjades. On mõningane oht liigseks kritiseerimiseks, mis võib kaasa tuua ka väiksemaid nägelemisi. Teil on kindlustunne teadmises, et teil on olemas kaaslane, kelle abile saab loota. Olge pigem ise aktiivsem pool ja püüdke tuua suhtesse veidi värvi juurde. Romantika lõkkele puhumiseks on paremad ajad jaanuaris ja veebruaris ning samuti aasta lõpukuudel. Mõni huvitav reis või väljasõit oleks igati asjakohane, peaasi, et te seda mõlemad kogu hingest soovite.

Lastega tegelemisel olete sel aastal vabam ja oskate end paremini nende lainele häälestada. Tervislikus plaanis olete sel aastal vastupidav. Oluline on, et te oma tervist liialt proovile ei pane. Igasugune füüsiline pingutus peaks olema mõõdukas. Tunda võib anda selg ja ka vererõhuga võib olla pisut probleeme. Kui enesetunne halveneb, otsige kindlasti abi arstidelt. Kui teil peaks plaanis olema mõni iluoperatsioon, siis selle tarbeks on aasta igati sobiv. Tervist aitavad turgutada ka igasugused veeprotseduurid.

Neitsi

Päike liigub Neitsisse 23. augustil kell 0.36.

Neitsite aasta kujuneb ilmselt küllaltki rahulikuks, et mitte öelda sündmustevaeseks. Saate nautida stabiilsust. Paljud on vahetanud töökohta või on leidnud endale pärast töökoha kaotust uue teenistuse. Võimalik, et vähema palga ja suurema tööhulgaga, kuid kuna Neitsile on eelkõige tähtis stabiilsus ja vähemaga toimetulek on Neitsile oluliselt kergem kui mõne muu märgi esindajale, siis ei ole sellest ka suuremat lugu.

Kuna ootamatuste planeet Uraan asub teie töösektoris, siis võib näilisest vaiksest perioodist hoolimata teile tulla ootamatuid pakkumisi, mis erinevad oluliselt teie senisest tegevusest. Nii mõnigi neist ettepanekutest annab teile võimaluse tõusuks karjääriredelil. Veebruaris ja aprillis peaksite valmis olema muudatusteks. Suhted töökaaslastega on head.

Rahalises mõttes ei ole olukord just kõige parem, kuid on siiski stabiilne. Mõnevõrra enam raha võib sisse tulla juulis ja augustis. Terendada võib mõni tasuv tööots ja ka lotoõnn pole välistatud.

Pereelu on sel aastal igati korras. Teil on oskus kõike perega seotut asjaosalistele meeldivaks muuta. Korraldate pereüritusi, väljasõite, kaunistate koos perega kodu ja suhtlete tihedalt oma vanematega.

Romantilised suhted on samuti parimas korras. Kui olete üksik, siis võite just sel aastal armuda ja leida endale kindla partneri. Suur võimalus selleks on märtsis, aprillis ja mais. Olge avatud uutele tutvustele, sest just kevadel liigub teie suhetesektoris armastuse planeet Veenus ja lisaks veel külluse ja õnne planeet Jupiter. Teil võib just nendel kuudel tekkida soov eostada laps.

Need seisud soosivad ka suhtlemist sõpradega. Saate tihti kokku ja oskate üksteist toetada, kui selleks peaks tekkima vajadus. On üsna kindel, et leiate sel aastal ka mõne uue sõbra.

Tervis kipub olema muutlik. Mõni varasem tervisehäda võib endast taas märku anda. Õnneks alluvad kõik kroonilise iseloomuga haigused sel aastal hästi ravile. Külmetusele olete sel aastal vastuvõtlikum kui tavaliselt. Ka liigesed võivad veidi tunda anda, eriti kui olete keskealine. Vältige ülepingutamist.

Kaalud

Päike liigub 22. septembril kell 22.22 Kaaludesse, algab sügis.

Teil tuleb suurepärane aasta, sest oskate ületada kõik takistused ja karid. Olete aktiivne, seltsiv ja diplomaatiline, mis toob teile edu töös ja karjääris. Oskate kinni haarata igast võimalusest, mis saatus teile pakub. Olete vajadusel valmis ka vahetama töökohta. Tunnete oma tööst rõõmu. Võite ka luua oma ettevõtte, sest ei karda muutusi. Eriti soodsad ajad loominguliseks eneseteostuseks on aprill, juuni ja juuli.

Suhted töökaaslastega on suurepärased, oskate ettevõtte hea käekäigu nimel vaeva näha. Kui olete ülemus, siis ei ole teil probleeme meeskonna komplekteerimisega. Olete nõudlik, kuid õiglane.

Isiklik rahaline seis kipub olema kaunis muutlik ja ega te eriti ei oska või ei viitsi näha vaeva selle stabiliseerimiseks. Oma väljaminekutes kipute samuti olema küllaltki impulsiivne. Sel aastal aga peaksite hoopis säästma. Kõige keerulisemaks ajaks kujuneb ilmselt oktoober.

Pereelu kulgeb tavalist rada, olete teatava emotsionaalse hangumisega leppinud. Teil pole eriti aega ega tahtmistki midagi muuta. Saate kodustega normaalselt läbi ja mingeid suuremaid lahendamist vajavaid probleeme teil ei ole. Elukoha muutust pole samuti ette näha. Muret võib teha vanemate tervis.

Kindla partneri olemasolul on teie omavahelised suhted asjalikud ja sõbralikud. Tunnete vajadust helluse ja õrnuse järele. Eriti romantilises meeleolus olete märtsis ja aprillis. Kui olete üksik, võite sel ajal armuda ja luua kindla suhte.

Suhted lastega on sõbralikud ja hoolivad. Pöörate enam tähelepanu oma tervisele, hakates toituma tervislikumalt, liigute rohkem väljas ja läbite kohusetundlikult vajalikud terviseuuringud. Hoolimata sellest kipub tervis olema muutlik, eriti märtsis. Kui teil peaks esinema mõni kroonilise iseloomuga tervisehäda, siis mai on suurepärane aeg selle väljaravimiseks. Nagu alati, on ka sel aastal vaja hoida soojas jalad ja alakeha, kuna põis ja neerud on tundlikud. Ka hüppeliigesed võivad aeg-ajalt tunda anda.

Skorpion

Päike liigub 23. oktoobril kell 7.52 Skorpionisse.

Suuri muutusi töös ja karjääris sel aastal ette näha ei ole. Probleemid võivad endast märku anda juunis. Võimalik, et keegi pole rahul teie ametialase panusega ja see toob endaga kaasa erimeelsusi. Olete võitlusvalmis ja tõenäoliselt võtate kasutusele oma värvika sõnavara. Suve teises pooles muutub olukord pingevabamaks.

Tänu pankurile omasele ärivaistule, millega olete õnnistatud, oskate edukalt oma rahaga toime tulla. Suuri sissetulekuid teil ette näha ei ole, kuid oma väljaminekud oskate kenasti kontrolli all hoida. Tõenäoliselt investeerite sel aastal oma kodusse. Mõnel Skorpionil võib tekkida soov muretseda endale avaram kodu või soetab ta endale maakodu. Jaanuaris ja veebruaris võib ka väikest rahalist vedamist olla, kas saate ootamatult preemiat või tõuseb teie palk. Sel ajal võiksite osta ka mõne loteriipileti.

Kodune olukord on igati meeldiv. Mõtlete ühiselt, kuidas oma elamist hubasemaks muuta, nokitsete meelsasti ka koduaias.

Sel aastal on teie jaoks esiplaanil partnerlussuhted. Kui olete üksik, siis teile endalegi ootamatult võite leida silmarõõmu ja luua kirgliku püsisuhte. Eriti suur on selle juhtumise tõenäosus aprillis. Kui olete aga abielus, siis oskate selle aasta potentsiaali ära kasutada oma suhte huvitavamaks ja säravamaks muutmisel. Kuna teie huvi kultuuriürituste vastu on ehk tavapärasest pisut suurem, külastate koos erinevaid kohti, mis on teie jaoks huvitavad ja arendavad. Teie romantiline meelelaad on suhetele tõeliseks palsamiks. Hoiatusena oleks asjakohane mainida, et jaanuaris ja veebruaris kipute olema asjatult armukade, püüdke ennast kontrollida. Pole ju mõtet ilusat aastat ära rikkuda.

Terve aasta jooksul tegelete palju oma lastega ja teile on väga tähtis, et nad teeksid oma elus õigeid valikuid. Leiate alati aega nende küsimustele vastamiseks.

Sõprussuhted on teile tähtsad ja kindlasti olete vajadusel üksteisele toeks. Tõenäoliselt leiate selle aasta juunis endale vähemalt ühe uue sõbra.

Hoolite nii enda kui ka oma lähedaste tervisest. Kõige selle tulemusena tunnete ennast kindlama, tugevama ja oluliselt rahulikumana.

Ambur

Päike liigub Amburisse 22. novembril kell 4.35.

Tööalaselt kujuneb Amburite aasta keerukaks. Plaanid on suured ja soov saavutada tööalast edu võib kohati varjutada kaine mõistuse. Takistustest teil paraku puudu ei tule, võimalik, et keegi lausa töötab teile vastu. Kõige närvilisemaks kujuneb ilmselt märts. Mais on siiski loota uusi võimalusi. Ilmselt peate tõsiselt pingutama, et ennast tõestada.

Kui teil mingeid varusid just kogutud ei ole, kujuneb teie aasta rahalises mõttes keeruliseks. Tänu oma loomupärasele optimismile te siiski masendusse ei lange ja püüate leida võimalusi, kuidas kasvõi ajutiste tööotste abil oma rahavoogusid kindlamale pinnale juhtida.

Hoolimata igasugustest takistustest on teil alati olemas mingi tegevus, millest rõõmu tunda. Olgu see siis sportimine, mõne hobiga tegelemine, lugemine, filmide vaatamine või midagi sellist, mis annab hingejõudu. Kuna seltskond on teile väga oluline, kaasate oma tegemistesse ka sõbrad ja tuttavad. Et teie sõprade hulka kuuluvad ka teie pereliikmed, ei tule nendelgi igavust tunda.

Kuna see aasta nõuab raha säästlikku kasutamist, siis oma kodus te suuremaid ümberkorraldusi ei tee. Küll võivad abi vajada teie vanemad.

Läbisaamine partneriga on suurepärane, püsite kenasti samal lainepikkusel. Kui varem ongi olnud mingeid probleeme, siis kevadel, eriti mais, leiavad need kindlasti lahenduse. See on hea aeg ka ühise puhkuse võtmiseks.

Suhetes lastega kipute olema kergesti ärrituv ja närviline, samas ei ole te oma nõudmistes sugugi järjekindel. Kui lapsed on juba suuremad, võte nendega ka tõsiselt riidu minna. Oleks mõistlik kuulata ära ka nende plaanid ja soovid. Teile endalegi üllatuseks võib vahel hoopiski lastel õigus olla. Olge paindlik ja andke lastele rohkem tegutsemisvabadust.

Kevadel suhtlete aktiivselt oma sõprade ja tuttavatega. Vägagi tõenäoline on südantsoojendav flirt mõttekaaslasega.

Kui te suudate oma loomupärase ülevoolavuse kontrolli all hoida, siis ei tohiks teil tervisega mingeid muresid olla. Mõtlematuid riske on parem vältida, eriti aprillis ja mais. Nendel kuudel võib ette tulla mingi operatsioon. Marss liigub sellel ajal teie tervisesektoris. Toituge korralikult, eriti juunis, sest sel ajal on oht oma seedimisele liiga teha.