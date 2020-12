Galerii: Läänemaal algas koroonavaktsineerimine

Täna said 20 Läänemaa haigla töötajat esimese doosi koroonavaktsiini.

Esimesena sai kaitsesüsti Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare. Haigla peaarst Edvard Garder oli kaitsesüsti juba Tallinnas saanud. „Ma tahtsin tähtsuse järjekorras teha,” ütles kolleege vaktsineerinud õendusjuht Marju Lepmets.

Lepmets lisas, et esimesed 20 vaktsiinisaajat valis ta välja selle järgi, kui palju nad potensiaalse haigega kokku võivad puutuda. Täna said kaitsesüsti erakorralise meditsiini ja koroonaosakonna töötajad. Lepmetsa sõnul on kõige suuremas nakkusohus just EMO töötajad, sest kõik haiglasse saabujad võivad olla viiruse kandjad. Koroonaosakonnas on juba teada, et tegemist on haigetega.

Kõigilt vaktsineeritutelt uuris Lepmets, kas nad ka kardavad – keegi ei kartnud. Samuti palus Lepmets kõigil vaktsineeritutel 15 minutit oodata ning loetles ette tavapärased vaktsineerimisega kaasnevad ohutusnõuded – vaktsineerimisega samal päeval ei tohi minna sauna ega tarbida alkoholi.

Kõik vaktsineeritavad said kaasa infolehe, kus oli kirjas ka järgmine vaktsineerimise aeg. Kahe vaktsineerimise vahel peab olema 21 päeva. Nädal pärast teise doosi saamist loetakse inimene vaktsineerituks.

Järgmised 20 haigla töötajat saavad vaktsiini 5. jaanuaril.

Malle-Liisa Raigla fotod