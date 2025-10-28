Tänavaküsitluse video: kas kavatsete ennast gripi või koroona vastu vaktsineerida?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 10

Kas kavatsete ennast gripi või koroona vastu vaktsineerida?

Urmas

Gripivaktsiini sain ma täna. Käisin just perearsti juurest läbi. Nüüd hoian umbes kaks nädalat vahet ja siis tuleb koroonavaktsiin. Ma ei ole kokku lugenud, kui palju neid vaktsiine on kokku olnud, aga siiamaani on haiguse eemal hoidnud ja kõik on hästi.

Artikkel jätkub peale reklaami