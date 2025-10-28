Karl Oder: kellakeeramine sööb töötajate energiat ja ettevõtete tootlikkust

Kuula artiklit, 1 minutit ja 48 sekundit

Kellakeeramise mõju tööelule avaldub väsimuse, stressi ja vähenenud tootlikkusena, selgus hiljutisest cv.ee tööturu monitooringust. Uuringu viis oktoobris läbi Alma Career Estonia OÜ (cv.ee) ning küsimustikule vastas 2000 tööotsijat ja 200 tööandjat.

Ligi pooled töötajaist tunnistasid, et ajamuutus mõjutab nende töövõimet negatiivselt, põhjustades suuremat väsimust ja raskendades keskendumist. Tulemus on terve nädal