Piltuudis: maal elamise päeva sügislaat Linnamäel

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maal elamise laat linnamäel foto Juhan Hepner (16)
Foto: Juhan Hepner
maal elamise laat linnamäel foto Juhan Hepner (1)
Foto: Juhan Hepner
maal elamise laat linnamäel foto Juhan Hepner (10)
Foto: Juhan Hepner
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Laupäeval oli maal elamise päeva puhul Linnamäel Oru OTT ehk otse tootjalt tarbijale sügislaat, kus pakuti erinevat söögi- ja joogipoolist.
Esinesid Oru kandi pillimehed, kohal oli innovatsioonikeskus Innokas ja oma tegemisi tutvustas Lääne-Nigula vallavalitsus.
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