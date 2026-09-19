Piltuudis: maal elamise päeva sügislaat Linnamäel

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Laupäeval oli maal elamise päeva puhul Linnamäel Oru OTT ehk otse tootjalt tarbijale sügislaat, kus pakuti erinevat söögi- ja joogipoolist.

Esinesid Oru kandi pillimehed, kohal oli innovatsioonikeskus Innokas ja oma tegemisi tutvustas Lääne-Nigula vallavalitsus.