Linnamäe elanik oli üle kahe päeva kättpidi korstnalõõris kinni

Esmaspäeva, 19. jaanuari hommikul 9.23 kutsuti päästjad Lääne-Nigula valda Linnamäe külla, kus inimene oli üle kahe päeva olnud kättpidi kinni korstnalõõris.

Naisterahvas hakkas lõõri puhastama ja jäi lõõri kinni ja enda sõnul oli ta seal olnud reede õhtust. Päästjatel kannatanu kätt niisama välja tõmmata ei õnnestunud, mistõttu hakati lammutama korstna jalga, et jäseme vabastamiseks rohkem ruumi tekitada. Käsi õnnestus lõõrist välja saada ja inimesega tegeles edasi kiirabi, kes viis patsiendi haiglasse.