Urmas Sukles: suvest voliniku pilguga

Suvest on saanud sügis ning hea on tõdeda, et linnavalitsus ei jooksnud lati alt läbi.

Üritusi oli palju ning Haapsalu turiste täis. Traditsioonilised üritused toimusid oma tuntud headuses. Järgmisel aastal on natuke keerulisem, sest minu teada lõppesid teatrite etendused Uuemõisas ja raudteejaamas. Neile ja Valge Daami etendusele on vaja leida aseaine. See ei saa olema kerge ülesanne.

Posti tänava saaga läheb edasi. Loodetavasti saab aselinnapea Peep Aedviiru juhtimisel Posti tänava garantiiremont ka teoks. Tema ja tollane aselinnapea Innar Mäesalu seda ehitust linna poolt suunasid ning tänava ka vastu võtsid. Seega: kui kontrollisin lõdvalt, siis ise ka korda teen!

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Segadust oli natuke liiklusmärkidega ja matkaautode parkimisega, aga viimastele leiti küllaltki normaalne lahendus.

Midagi suurt linnavalitsus esimese aastaga korda ei saatnud ja seda oleks ka palju tahta. Õnneks saadakse riigilt raha, et promenaadilt kergliiklustee Uuemõisa ehitada, see on suur asi.

Linnava