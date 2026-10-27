Haapsalus kohtusid lugejatega Jan Kaus ja Indrek Koff

Kirjanduslik laupäev tõi Haapsalu raamatukogu lugemissaali kaks kirjanikku: Indrek Koffi ja Jan Kausi.

Kui varem on sarnase ettevõtmise puhul külas käinud kirjanikud pajatanud üksteise järel endast ja oma loomingust, siis sel korral esinesid Koff ja Kaus publikule koos, lugedes kordamööda tekste, mida nad ise tähenduslikuks peavad, pikkides tekstide vahele selgitusi, humoorikaid lugusid ja trompetimängugi.

Kuigi Kausi sõnul ollakse luulest erinevalt harjutud proosat pigem vaikselt ja omaette lugema, oli enamik kirjanike välja valitud tekste just proosakatkendid. Need viisid kuulajad rändama eri maailmanurkadesse ja eri aegadesse, alustades 13. sajandi müütilise tegelase Mulla Nasreddini muinasjutuga ning rännates läbi islandi talu, rootsi, saksa ja prantsuse kirjanduse tagasi Eestisse.

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Ei puudunud siiski ka Kausi ja Koffi enda looming – seda küll nende ja Raido Mürgi [kes on Kausi ja Koffi kirjanduslik tegelane – toim.] sulest tosin aastat tagasi ilmunud raamatust „Asjaõiguses