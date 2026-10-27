Uus näitus Iloni Imedemaal: käed kõnelevad unistustest

Käed võivad inimesest rääkida sama palju kui silmad, selgub laupäeval Iloni Imedemaa kolmandal korrusel avatud Lena Levtšenkova näitusel „Meie kätes”.

Iloni Imedemaa kolmandal korrusel, Karlssoni kambri ette lae alla tõmmatud pesunööril ripuvad särgid. Mitte lihtsalt särgid, vaid särgid, mille esikülge kaunistavad selle kandja käed.

„Käed on nagu portreed,” ütles Levtšenkova. „See on väga individuaalne, kuidas inimene käsi hoiab – kätest võid võibolla emotsiooni paremini välja lugeda kui näoilmest,” lisas ta.

Käed, nagu ka särgid, mille rinnaesist need joonistatuna katavad, kuuluvad kindlatele inimestele – nende seas on nii naisi kui ka mehi, kellest noorim ühe- ja vanim 74aastane.

„Mõnda inimest nägin esimest korda elus, mõni oli mulle tuttav,” ütles kunstnik ja lisas, et üks särk on näiteks tema teismelise tütre oma. „Viimase särgi jaoks oli meil vaja pubekat, aga kuna ühtegi poissi, kes nõus oleks olnud, ei leidnud, võtsin kõige lähemalt, oma kodust.”

Ühel särgil kuus kätt

Käsi särkidel tasub lähemalt uurida, sest nii nagu erinevad inimesed, erinevad nende käed – nii suuruse, sõrmede pikkuse, kantavate ehete kui