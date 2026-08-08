Galerii: kodukohvikuid peeti seltsimajades, tänavatel, hoovides ja kirikus

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NJ1A1315 Haapsalu kodukohvikute päevad. Foto: Juhan Hepner NJ1A1323 Haapsalu kodukohvikute päevad. Foto: Juhan Hepner NJ1A1408 Haapsalu kodukohvikute päevad. Foto: Juhan Hepner Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Sellel nädalavahetusel peetakse Haapsalus kodukohvikute päevi ja kolme päeva jooksul on avatud kokku nelikümmend ajutist kohvikut. Laupäeval sai külastada neist 38. Kohvikud avati nii Haapsalu vanalinnas kui ka maapiirkonnas.

Hea ja paremaga kostitati kül