Galerii: kodukohvikuid peeti seltsimajades, tänavatel, hoovides ja kirikus

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Haapsalu kodukohvikute päevad. Foto: Juhan Hepner
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Haapsalu kodukohvikute päevad. Foto: Juhan Hepner
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Haapsalu kodukohvikute päevad. Foto: Juhan Hepner
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Sellel nädalavahetusel peetakse Haapsalus kodukohvikute päevi ja kolme päeva jooksul on avatud kokku nelikümmend ajutist kohvikut. Laupäeval sai külastada neist 38. Kohvikud avati nii Haapsalu vanalinnas kui ka maapiirkonnas.
Hea ja paremaga kostitati kül
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