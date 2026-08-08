Virtsus mängiti kohaliku rannajalgpallilegendi karikatele

Juba kolmandat suve tulevad Virtsu kooli väikesele liivaväljakule kokku rannajalgpallihuvilised. Just sama kooli staadionil Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis treeningutega 1998. aastal alustanud Priit Mäeorg paneb omanimelisel turniiril välja uhked karikad ja on ka ise alati kohal, et saada osa pallilahingutest.

Esimese eestlasena sada mängu Eesti rannakoondises pidanud Mäeorg ja tema esimene koduklubi on juba kolmandat aastat korraldanud turniiri ja nii on pandud alus traditsioonile.

Kolmandal turniiril mängisid nii noored kui ka vanad. Staadionile kogunenud lapsevanemad ja teised pealtvaatajad said osa rannajalkaõhtust.

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Rannajalgpall on maailmas tõusutrendis ja Eestis on tegemist Euroopas väga heal tasemel oleva pallimängualaga. Mäeorg seda ka avamisel toonitas: "Oleme viimastel aastatel alati Euroopas olnud kümne seas. Mine tea, äkki on ka siin turniiril mängivate noorte hulgast kasvamas kunagisi koondislasi."

See võib nii olla, sest ega Mäeorgki kümneaastaselt, kui Virtsus