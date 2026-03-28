Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale

Finaalis oli Katrina Lehis vastamisi korealasega Sera Songiga. Foto: Eva Pavía / BizziTeam FIE

Kasahstani pealinnas Astanas peetaval MK-etapil tuli Haapsalust pärit epeevehkleja Katrina Lehis teisele kohale.

Finaalis tuli Lehisel tunnistada Korea vehkleja Sera Songi 15:11 paremust.

Enne seda oli Lehis poolfinaalis alistanud prantslase Diane von Kerssenbrock 15:12 ja veerandfinaa