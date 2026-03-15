Trynova sai rahvusvahelisel turniiril kaheksanda koha

Haapsalu vehklemisklubi En Garde sportlane Julia Trynova sai Ungaris peetud rahvusvahelisel turniiril kaheksanda koha.

Trynova sai alagrupis 3 võitu ja 3 kaotust. Põhiturniiri alustas ta 15:13 võiduga Tšehhi sportlase Veronika Bieleszova üle. Sellele järgnes 15:13 võit ungarlanna Lili Büki üle. 16 hulka saamiseks alistas Trynova ungarlanna Tamra Gnami 15:14. Järgnes võit Prantsusmaa vehkleja Anaelle Doqueti üle tulemusega 15:3.

"Julia saavutas tubli 8. koha. Nelja hulka pääsemiseks matšis jäi ta alla tituleeritud Pauline Brunnerile Šveitsist 12:15, kes ka võitis turniiri. Julia alustas alagruppi jälle kaotustega nagu juunioride EM-il, a