Haapsalu vehklejad tõid U23 Eesti meistrivõistlustelt mitu medalit

Juhan Hepner

(Vasakult) Julia Trynova, treener Helen Nelis-Naukas, Rico-Janree Ojamu ja treener Brit Ojamu. Foto: erakogu

Haapsalu vehklemisklubi En Garde sportlane Julia Trynova võitis nädalavahetusel Sakus peetud Eesti U23 vanuseklassi epeevehklemise meistrivõistlustel naiste individuaalarvestuses kuldmedali. Sama klubi vehkleja Rico-Janree Ojamu sai meeste individuaalarvestuses pronksi.

Trynova vastane oli finaalis klubi Tallinna Mõõk vehkleja Leana Mironov, kelle ta alistas 15:7. Ojamu pidi tunnistama poolfinaalis 14:15 Tallina Mõõga vehkleja Edvin Jahu paremust. Jahu võitis lõpuks kogu turniiri ja oli alistanud enne Ojam

