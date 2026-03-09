Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Foto: Pexels.Välismaa kasiinodesse sissemaksete tegemine Trustly ja krüpto abil.

Artikkel jätkub peale reklaami

Eesti pangakonto omanik, kes soovib esimest korda mängida välismaa kasiinos, kohtab kassas sageli üllatust: kohalike pankade otseülekanne puudub makseviiside hulgast täielikult. Välismaa kasiinod, mis tegutsevad Malta, Curaçao või Anjouani litsentsi alusel, ei integreeri end iga riigi pangandussüsteemiga eraldi. Selle asemel toetutakse makselahenduste vahendajatele. Trustly ja krüptovaluuta on muutunud kaheks peamiseks vahendiks, mida Eesti mängijad välismaa kasiinodes oma konto täiendamiseks kasutavad.

Nende kahe vahel valimine pole üksnes tehniline küsimus. Mõlema taga on erinev loogika selle kohta, kes tehingut töötleb, kui kiiresti raha liigub, millised jäljed tehingust järele jäävad ja kuidas valik mõjutab maksukohustust.

Kuidas Trustly maksed töötavad

Trustly on Rootsi päritolu maksevahendaja, mis ühendab kasiino mängija pangakontoga. Tehingu käigus suunatakse kasutaja harjumuspärasesse internetipanga liidesesse, kus autenditakse end tavapäraste tunnustega. Raha liigub seejärel otse mängija pangakontolt kasiino arveldusele ilma eraldi rahakotita.

Kiirus on Trustly praktiline eelis: sissemaksed jõuavad mängukontole enamasti sekundite jooksul. Väljamaksed saabuvad tagasi pangakontole keskmiselt mõne tunni jooksul, Trustly kiirkasiinodel tihti minutitega. Teenuse kasutamine on kliendile tasuta, kuigi mõned pangad lisavad omapoolse töötlustasu.

Trustly kasiinod Põhjamaade kontekstis

Trustly levik kasiinomaksetes on Põhjamaades olnud eriti kiire. Soomes, kus online-kasiinode turg on hästi arenenud, on Trustly seotud Pay N Play süsteemiga, mis võimaldab mängida ilma eraldi registreerimiseta. Rootsi, Norra ja Soome mängijad said varaseima ligipääsu Trustly põhistele kasiinodele, mistõttu on Põhjamaade turg kujunenud heaks võrdlusaluseks selle kohta, kuhu Eesti kasiinode maksevõimalused edasi liiguvad.

Trustly õiguslik alus Eestis

Makseteenus, mis töötab panga ja kasiino vahel ilma ise pangaks olemata, vajab regulatiivset raamistikku. Trustly Group AB on saanud tegevusloa Rootsis, kus järelevalvet teostab Finansinspektionen. Euroopa Liidu makseteenuste direktiiv PSD2 annab sellisele teenusepakkujale õiguse tegutseda kõigis EL liikmesriikides ühekordse loa alusel.

Eestis tegutsevate maksevahendusteenuste üle teostab riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioon. Trustly on Finantsinspektsiooni registrisse kantud ülepiirilise makseteenuse pakkujana alates 2011. aastast, mis kinnitab teenuse juriidiliselt korrektset staatust Eestis. Mängija, kes kasutab Trustly kaudu välismaa kasiinos mängimisel, ei riku ühegi Eesti finantsregulatsiooni alla kuuluva nõuet.

Krüpto kasiinodes

Krüptovaluutade kasutamine kasiinomaksetes jäi Eestis kaua marginaalseks, kuna kohalikud litsentseeritud kasiinod seda peaaegu ei aktsepteerinud. Välismaa kasiinodes on olukord erinev. Osa neist on seadnud krüpto peamiseks sissemakseviisiks. Bitcoin, Ethereum ja stabiliseeritud väärtpaberid nagu USDT on levinuimad valikud.

Krüpto peamine eelis on pangavõrgu ümbersõit: tehingut töötleb detsentraliseeritud infrastruktuur, mitte ühe riigi finantsasutus. Ülekanded kinnituvad minutite jooksul. Rahakott ei ole seotud mängija nimega ega pangakontoga, mistõttu tehingud ei ilmu pangaväljavõttesse. See omadus on osale mängijatele otsustavaks argumendiks.

Välismaa kasiinod 2026 mängijatele

Maksemeetodite valik määrab suuresti selle, milliseid välismaa kasiinosid on Eesti mängijal mugav kasutada. Kasiino, mis aktsepteerib vaid kaardimakseid, jääb osale mängijatest kättesaamatuks, kui kaardimakset ei soovita kasutada. Trustly ja krüptovaluutat korraga toetav kasiino annab mängijale valikuvabaduse ka juhul, kui üks maksekanal mingil põhjusel ei tööta.

Kasiino maksevõimaluste hindamiseks tasub kasutada väliseid võrdlusallikaid enne konto avamist. Ülevaate Trustly ja krüptomakseid toetavatest kasiinodest leiab 2026 aasta välismaiste kasiinode võrdlustabelist, mis hindavad kasiinosid litsentsitüüpide, boonuspakkumiste ja väljamaksekiiruse järgi. Selline eelnev ülevaade aitab valida kasiino, mille maksevõimalused sobivad mängija konkreetsete eelistustega.

Maks ja deklareerimine

Välismaa kasiinos saadud võit on Eesti tulumaksuseaduse järgi maksustatav, olenemata sellest, kas sissemakse tehti Trustly kaudu või krüptovaluutas. Maksustatavuse loogika sõltub kasiino litsentsi päritolust, mitte maksemeetodist. Eesti litsentsiga kasiinos mängides on võidud maksuvabad, sest kasiino tasub hasartmängumaksu ise. Välismaa kasiinos saadud võidud tuleb deklareerida tuludeklaratsioonis sõltumata sellest, millist maksevahendit kasutati.

Krüpto lisab täiendava kihi. Eesti Maksuamet käsitleb krüptovaluuta eurodeks konverteerimist eraldi maksustatava sündmusena. Mängija, kes muutis eurod enne makset Bitcoiniks, peab arvestama ka sellega, et kursimuutusest tekkiva kasumi osa tuleb eraldi deklareerida.

Makseviisid ja boonustingimused

Trustly ja krüpto käituvad erinevalt ka kasiino boonustingimuste rakendamisel. Osa kasiinosid jätab teatud makseviisidega tehtud sissemaksed tervitusboonuse arvestusest välja või rakendab kõrgema läbimängimisnõude. Enne esimest makset tasub veenduda, et valitud makseviis on selles kasiinos toetatud ja et boonustingimused kehtivad valitud meetodiga tehtud deposiidi korral.

Kumba meetodit kasutada

Trustly sobib mängijale, kes soovib kiiret ja harjumuspärast maksekogemust ning kellele tehingute panga väljavõttes nähtavus ei ole takistus. Meetod eeldab pangakontot SEB, Swedbank või LHV pangas, mis kõik kuuluvad Trustly toetatud pankade hulka.

Krüpto sobib mängijale, kellele on oluline pankadest sõltumatu infrastruktuur ja tehingute suurem privaatsus ning kes on valmis käsitsema rahakoti seadistamist ja kursimuutuste riski. Mida laiem on kasiino krüptovaade, seda rohkem paindlikkust tehingute korraldamiseks. Kasiino, mis toetab mõlemat, annab mängijale võimaluse valida vastavalt olukorrale: Trustly igapäevaseks kasutuseks, krüpto seal, kus pangaühendus ei ole saadaval, pank on tehingud blokeerinud või privaatsus on prioriteet. See loogika kehtib nii ühekordse sissemakse kui ka pikaajalisema mängijaharjumuse kujundamisel.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!