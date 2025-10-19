Valimispäev Haapsalus: välisvaatlejatest aegunud dokumentideni

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 28

Haapsalu linna kolme valimiskomisjoni esimehed ütlesid kui ühest suust, et tänavu on valimised möödunud rahulikult ja rahvarohkelt.

„Ilus ilm meelitab välja,” ütles kolledžis asuva valimisjaoskonna esimees Kersti Lõhmus. „Tundub, et protsent tuleb kõrgem kui eelmine kord.”

Pühapäeva keskpäevaks olid oma hääle andnud pooled Läänemaa valijatest.

„Kohalikud valimised kõnetavad alati rohkem, mida kaugemale läheb, seda vähem käiakse valimas,” ütles muusikakooli valimisjaoskonna esimees Liivi Olli