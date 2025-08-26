Ridala külad võtsid omavahel mõõtu

20. augustil toimus Panga külas Mäemõisa pargis neljandat korda küladevaheline mitmevõistlus, millest seekord võttis osa kuus võistkonda kaheksast külast – Panga, Parila, Kiideva, Võnnu ja Haeska ning ühisvõistkond PaTuTa (Sinalepa, Puiatu, Ammuta).

Võistluste üks traditsioon on see, et eelmise mitmevõistluse võitja saab endale rändkarika, korraldamisõiguse ning võimaluse valida välja kümme ala, milles vastamisi minnakse. Korraldajad valisid selle aasta võistlusaladeks maisikotimängu, odaviske, 1,3 km jooksu, kettagolfi, kuulitõuke, hoota kaugushüppe, jalgpallilöögid väravasse, korvpallivisked, kotijooksu, kepphobusega takistusraja läbimise ning lis