Läänemaa JK sai viis uut mängijat (Täiendatud!)

Läänemaa jalgpalliklubi registreeris reedel lõppenud üleminekuakna jooksul hooaja viimaseks kolmandikuks võistkonda neli uut mängijat. Täiendusi tuli Tallinnast, Viljandist, Koselt ja Brasiiliast.
Esimene liituja Läänemaa JK esindusmeeskonnaga oli laenulepingu alusel Lihulast pärit 24aastane Rocco Mõtt, kes igapäevaselt töötab Pärnu JK Vapruse kogukonnajuhina. Eesti meistriliigas 59 mängu kirja saanud Mõtt mängis sel hooajal II liiga B tasandil mängiva Tallinna FC Zapoosi ridades.
