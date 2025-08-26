Läänemaa JK kaotusteseeria pikenes

Kuula artiklit, 1 minutit ja 30 sekundit

Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond mängis pühapäeva pärastlõunal koduväljakul Narva Transi U21 võistkonna vastu ja pidi tunnistama vastase paremust 1:5.

Haapsalu linnastaadionil 92 pealtvaataja silme all peetud kohtumist läks Trans juhtima 29. minutil penaltist, kui palli saatis võrku Viktor Kudriashov. Külalised teenisid kõigest seitse minutit hiljem uue penalti ja sellegi realiseeris Nikita Baljabkin. Poolaja pausile mingi külaliste eduseisus, kui avavärava autor Kudriashov viis narvakad 3:0 eduseisus pool