Optimistid seilasid põhjarannikul

Haapsalu jahtklubi Optimistidel purjetajad osalesid Hara lahel peetud Tormilinnu regatil, mis on ühtlasi karikavõistluste viies etapp.

koha sai Pastian Pert Leht ja 4. koha Inga Uus.

Optimistide sisenejaklassi arvestuses sai 7. koha Henri Teras ja 16. koha Richard Nuutmann.

Optimistide põhiklassis startis kuus ja sisenejaklassis 41 paati. Sisenejaklass on neile, kes ei ole startinud Eesti meistri- ega karikavõistlustel.