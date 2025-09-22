Avameresõidus Haapsalule 4. ja 5. koht

Kuula artiklit, 0 minutit ja 56 sekundit 0:00 / 0:56

Avamerepurjetamise Eesti karikavõistlustel väikeste jahtide arvestuses sai Haapsalu jahtklubi kokkuvõttes 4. ning suurte jahtide arvestuses 5. koha.

Väikeste jahtide (efektiivne pikkus CDL kuni 8,5) arvestuses olid Haapsalu jahtklubi alustest karikavõistluse arvestuses kolm parimat Aquila, Lagle III ja Lagle II. Aquila oli hooaja kokkuvõttes 4. kohal ja Lagle III 5. kohal; Lagle II oli üheteistkümnes. Veel sõitsid väikestest jahtidest karikavõistlusi Elevants (24.), Edasi (26.), Tuuslar (36.) ja Öö (38.).

Suurtest jahtidest (CDL üle 8,5) sõitsid karikavõistlustel Haapsalu lipu all Chantal (kokkuvõttes 17.) ja Ülle (35.).

