Elari Tahvinov tuli Lätis medalile

Lätis Dobeles peetud Balti karikavõistlustel tuli Haapsalu laskur Elari Tahvinov segapaarislaskmises kolmandaks.
Haapsalu laskmistreeneri Mati Seppi sõnul peeti Dobeles korraga kaht võistlust: sealse kunagise laskmistreeneri Ilgonis Freimansi mälestusvõistlust ja sellega tänavu liidetud Balti karikavõistlust. „Peeti kahte arvestust. Osa lasi ainult memoriaali. Balti karika arvestuses sai iga riik välja panna teatud arvu laskureid,” selgitas Seppi, kelle sõnul tekitas kahe võistluse kokku panemine üksjagu korralduslikku segadust.
Karikavõistlustel esindas Tahvinov Eestit segapaarislaskmises koos Aliina
