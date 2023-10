Laskurid tõid Lätist kaks medalit

Nädalavahetusel Lätis Aizputes peetud laskevõistlustelt tõid Haapsalu laskurid õhupüstoliharjutuses koju esimese ja kolmanda koha.

Põhivõistluselt pääses kümne parema sekka finaali kolm Läänemaa laskurit: Elari Tahvinov teisena, Karlis Lõps viiendana ja Jasper Rea seitsmendana.

Haapsalu laskmistreeneri Mati Seppi sõnul on finaalis süsteem selline, et maksimaalselt on võimalik teha 24 lasku ja teatud arvu laskude järel langevad kehvemini lasknud võistlejad välja. „Pärast 14. lasku oli seis meie jaoks eriti hea – meil oli kolmikjuhtimine,” ütles Seppi. „Paraku suutsid lätlased ja leedulased end koguda,” lisas ta.

