Läänemaa JK jätkas kaotustega

Läänemaa jalgpalliklubil tuli eelmisel nädalal esiliigas B vastu võtta kaks kaotust.
Neljapäeval mängiti võõrsil liiga liidri Maardu linnameeskonnaga ning kaotati 0:7.
Pühapäevases kodumängus kohtusid läänlased JK Tabasaluga. Mängu läksid juhtima külalised, kuid esimese poolaja lõpus lõi läänlaste eest värava Sten Veski ja poolajapausile mindi viigiseisus 1:1. Teisel poolajal skooris Georg Ander Sild 75. minutil penalti, kuid seejärel sai Tabasalu mängija Art Albert Anepaio 11 minutiga hakkama kübarat
