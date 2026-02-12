Juhtkiri: lastele prii muuseumipääse

Läänemaa muuseumidel oli mullune aasta kahtlemata üsna edukas. Külastajaid käis mitmes muuseumis rohkem, mõnes kohe palju rohkem. Osalt tuleb selle eest tänada ehk mulluseid suurüritusi ja tähtpäevi, näiteks Ilon Wiklandi juubelit – aga kindlasti andis oma panuse ilmataat, kes suve keskmisest vihmasemaks muutis ning rannas peesitada lootnud puhkajad siseruumidesse, sealhulgas muuseumidesse ajas.

Üks algatus, mis on eelmise aastaga hoogsamalt käima läinud ja ka siinsetesse muuseumidesse külastajaid juurde toonud, on muuseumikaart.

Lihtsamalt öeldes on see muuseumide ühine pilet, mille lunastanud inimene saab aasta jooksul piiramatult külastada enamikku muuseume. Kui selline pilet on ini