Pariisi Vesi tähistab 30. sünnipäeva

Pariisi_Vesi_30_Juhan (1) Kaupluse Pariisi Vesi juhataja Riina Teller (vasakul) ja müüja Elle Piirve klienti teenindamas. Foto: Juhan Hepner

Haapsalu üks vanimaid poode, butiik Pariisi Vesi tähistab oma 30. sünnipäeva. Ametlik sünnipäev on küll päev hiljem, 11. jaanuaril, aga pidu peetakse juba reedel.

Esimesed õnnitlejad olid poe juhataja Riina Telleri sõnul kohal kohe, kui pood kell 10 uksed lahti tegi. Üks proua oli käinud poele õnne soovimas isegi Soomest. Külalistele pakutakse kogu reedese päeva jooksul suupisteid ja joogipoolist.

Riina Teller ja müüja Elle Piirve on parfüümipoes töötanud kõik need 30 aastat. Teller ütles, et Pariisi Vee pikaealisuse põhjuseks on truud kliendid ja see, et teenindajad on sõbralikud. "Nad on hoitud nii nagu tuleksid