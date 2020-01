Pariisi Vesi sai 25aastaseks

Parfüümi- ja kosmeetikapood Pariisi Vesi Haapsalus tähistas esmaspäeval oma oma 25. sünnipäeva.

Püsikliente kostitasid kohvi ja tordi ning üllatuskinkidega Pariisi Vee juhataja Riina Teller ja müüja Elle Piirve. Mõlemad on töötanud Pariisi Vees selle avamisest peale.

„Nagu hõbepulmad,” ütles Teller. 25 aastat tagasi 2. jaanuaril pakkus talle tööd Pariisi Vee omanik Leila Nyman. „Mul oli sünnipäev, järjest võtsin telefonikõnesid vastu ja siis küsis üks prantsuse r-i põristav naine, kas ma tahaksin Pariisi Vees töötada,” meenutas Teller. Kuulutust, et Haapsalus avatavasse poodi otsitakse müüjat, oli Teller näinud Lääne Elus juba oktoobris. Esimese hooga ta ei kandideerinud, kui kuulutus ilmus teist korda, detsembris, siis saatis ta avalduse.

Haapsalu pood tegi uksed lahti 1995. aasta 11. jaanuaril. Esimene ostja oli Lääne Elu fotograaf Arvo Tarmula, kes on toona ostetud Salvador Dali parfüümile truuks jäänud tänini. Tarmula ütles, et ostab uue pudeli korra või paar aastas.

Telleri sõnul on Dali parüümid ühed enim armastatud. „Need on eatud. Väikese Dali ostab kotti iga naine,” ütles Teller.

Kui 25 aastat tagasi pakkus pood kümne Prantsuse firma tooteid, siis praegu on valik kaks korda suurem. Kliente on üle Eesti. „Üks mees käib Narvast igal aastal ja nii on see olnud 25 aastat järjest,” ütles Teller.

Kui 1990ndatel avas Pariisi Vesi peale Haapsalu poed ka Tallinnas, Viljandis ja Pärnus, siis nüüdseks on alles jäänud ainult Haapsalu. „Peab olema vanaemalikku kogemust ja klientidest hoolimist, siis tulevad ostjad tagasi,” ütles Teller.

Arvo Tarmula fotod