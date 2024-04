Pariisi Vees on külalisteenindaja

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 9

Esmaspäeval, 1. aprillil teenindas Haapsalus Pariisi Vee poes ostjaid näitleja Piret Rauk, kes teleseriaalis „Pilvede all” kehastas sama poe juhatajat Inna Aavakivi.

Idee Rauk 1. aprillil poodi teenindama kutsuda tuli Pariisi Vee juhatajal Riina Telleril. Pärast teleseriaali võtteid on Rauk jäänud poe kliendiks, kellega regulaarselt suheldakse.

Kui Teller sellekohase postituse sotsiaalmeediasse pani, arvasid paljud, et tegemist on naljaga. Nii rääkiski ta, kuidas esmaspäeval oli poodi sisse tuldud öeldes, et tuldi Innat vaatama ja ehmatusega nähtud, et näitleja on tõepoolest leti taga. „Nad said kaks korda tünga,” ütles Teller.

Raugi sõnul on Pariisi vesi armas pod, kus toodetest räägitakse ja osatakse soovitada. Ta meenutas poes toimunud võtteid, kuid eriti seda, mis toimus enne ja pärast võtteid – kuidas kogu võttemeeskond lõhnasid proovis ja kuidas enamikest poe kliendid said.

Külalisteenindaja on poes kella 15ni.