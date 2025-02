Tulest sagedamini on päästjad silmitsi sotsiaalprobleemidega

Päästjad peavad lõppenud aastat heaks, sest lisaks uuele majale annab rõõmustamiseks põhjust seegi, et ei tuli ega vesi ei võtnud Läänemaal ühtegi inimelu.

„Oli väga äge aasta,” ütles Hiiu-Lääne päästepiirkonna juht Hannes Aasma. Kõige tähtsam oli päästjatele muidugi kolimine Uuemõisa kerkinud uude, kauaoodatud päästemajja.

Aasma sõnul on ta rahul veel sellega, et Läänemaal on kõik päästjate töökohad täidetud ning et maakonnas on tublid vabatahtlikud, kes lõppenud aastal uut tehnikat soetasid.

Kutseliste päästjate endi tööaasta oli tunamullusest veidi rahulikum, sest väljakutseid oli 135 võrra vähem kui 2023. aastal.

Vähem torme ja metsapõlenguid

„Vähem on olnud peamiselt ohtude likvideerimisi,” ütles Aasma. Ohu likvideerimine on näiteks see, kus päästjad peavad minema teele või elektriliinidele lan